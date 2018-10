Inhalt Seite 1 — Zerbrochene Brücken über den Rhein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der folgende Artikel ist stark gekürzt und fünfzehn Jahre alt. Zuweilen will es uns so scheinen, als ob die sowohl vielbeschworene wie unbewältigte Vergangenheit gar nicht 1945 aufhörte, sondern so um 1950 herum. Mutet es uns heute nicht schon sonderbar an, wie dieser eine aus dem großen englischen Dichtergestirn der dreißiger Jahre (Auden – Spender – MacNeice), wie Stephen Spender damals Deutschland sah? Täuschen wir uns nicht: viele Engländer sehen es noch heute genauso (oder weniger freundlich)! Der Artikel ist einer Zeitung entnommen, die auch in jene heute schon nicht mehr „bewältigten“ Zwischenjahre des Um- und des Aufbruchs gehört. Sie hieß der „Ruf“, wurde 1946/47 von Hans Werner Richter und Alfred Andersch herausgegeben und im Mai 1947 von der amerikanischen Militärregierung verboten (der zweite „Ruf“ unter Erich Kuby war dann schon nicht mehr der alte „Ruf“). Eine Auswahl aus diesen „unabhängigen Blättern der jungen Generation“ erscheint, herausgegeben von Hans Schwab-Felisch, im Deutschen Taschenbuch Verlag.

Zu den eindrucksvollsten Schaustücken der heutigen Welt gehören die zerstörten Brücken über den Rhein. In Köln tauchen die zerbrochenen Träger der großen Hohenzollernbrücke schräg in die mächtig dahinströmenden Fluten, gleich schnellen Maschinen, die mitten im Untergang angehalten wurden. Der Verkehr über den Rhein sickert wie ein dünnes Rinnsal über hölzerne Behelfsbrücken. Und so wie mit diesem Rinnsal steht es heute um die Wiederaufnahme der geistigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Welt da draußen ...

Es ist unmöglich, den Provinzialismus im heutigen Europa zu übertreiben. Jedes Land ist vom anderen abgeschnitten, und in Deutschland jede Stadt von der anderen. Überall in Europa wissen die Europäer nichts von den Geschehnissen außerhalb ihres eigenen Landes; darüber hinaus kennen sie nichts von dem, was anderswo gedacht und geschrieben wird. In Frankreich fragt jeder nach den Büchern, die seit Kriegsbeginn in England geschrieben wurden. In Deutschland aber sind die Menschen noch kaum so weit, einen nach dem Stand der Dinge außerhalb Deutschlands zu befragen ... Sie kennen kaum etwas von dem, was ihre eigenen Schriftsteller geschrieben haben. Sie sind nicht nur von den emigrierten deutschen Schriftstellern abgeschnitten, nein, mehr noch, geistige Deutsche, die innerhalb und außerhalb Deutschlands hochgeschätzt werden, sind der Generation, die in der Hitlerjugend erzogen wurde, nahezu unbekannt. Deutsche Gelehrte, Schriftsteller und Denker bedeuten heute für ihre eigenen Zeitgenossen nur noch eine Erinnerung. Es ist nicht unvereinbar mit diesem Provinzialismus im heutigen Deutschland und Frankreich, daß hier wie dort eine bestimmte Ähnlichkeit in der Reaktion gegen die geltenden Erfahrungen zu bemerken ist. Denn weil die Verbindungen abgerissen sind und das allgemeine Lebensniveau stark abgesunken ist, ist eine deutliche Angleichung in der geistigen Haltung auf den beiden Seiten der Barriere das Resultat. Und doch war Deutschland, obwohl kein merklicher geistiger Austausch stattfand, während des Krieges in einer recht engen Berührung mit Europa, einfach durch die Tatsache der Besetzung...

Es kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß ein deutscher Einfluß doch seine Spuren hinterlassen hat, obwohl außer auf der Basis der Kollaboration kaum ein nennenswerter kultureller Kontakt zwischen Deutschen und Franzosen bestand. Das augenfälligste Kennzeichen davon ist die Verderbtheit des heutigen französischen Lebens, teilweise hervorgerufen durch den Schwarzen Markt, die Geldinflation und eine wohlüberlegte deutsche Politik der Korruption; doch entwickelte sie sich auch aus bestimmten Methoden des Widerstandes – dem Betrügen und dem Verheimlichen –, die sich die Franzosen während der Besatzungszeit aneignen mußten. Jeder, der in Frankreich reist oder viel mit Franzosen zusammentrifft, wird eine verzweifelte Ähnlichkeit ihrer Gefühlsreaktion nicht so sehr mit dem Frankreich vor 1939, sondern mit dem Deutschland nach diesem Krieg bemerken. Auf beiden Seiten des Rheins kehren bei Franzosen wie bei Deutschen dieselben Phrasen immer wieder. In Deutschland sind es Phrasen wie: „Alles ist kaputt!“ oder „Wir sind von den Nazis betrogen worden“ oder „Nun haben wir den Nullpunkt erreicht“; in Frankreich heißt es: „Wir sind enttäuscht von dem, was wir heute in Frankreich sehen“ oder „Was dieses Land braucht, ist Disziplin“ oder „Es ging doch besser während der Okkupation, damals waren die Menschen nicht so gräßlich selbstsüchtig“ –

Es ist schwer vorauszusagen, ob die zweite Besetzung eines großen Teiles von Europa im Hinblick auf die Schaffung einer europäischen Einheit in irgendeinem Betracht wirkungsvoller sein wird, so notwendig diese Besatzung nun auch sein mag. Man muß diese Okkupation als eine grundlegende Notwendigkeit betrachten, und mit dieser Einsicht müssen Brücken über den Rhein gebaut werden, die dann noch dauern sollen, wenn einmal nach der Besatzungszeit der Tag für eine Zusammenarbeit Deutschlands mit dem übrigen Europa wieder gekommen ist...

Die Tatsache, daß ein großer Teil Europas auf indirektem Wege, als ein Resultat deutscher Unterdrückung, germanisiert wurde, und daß dies einen Zusammenbruch zur Folge hatte, der ganz Europa in Mitleidenschaft zog, läßt nicht sehr viel Gutes für eine zukünftige Einigung Europas prophezeien. Dies war die falsche Art der Einigung, die Einigung der Sklaverei und nicht der Freiheit. Eine andere Überlegung geht dahin, daß wir, solange die Mitte Europas besetzt und in vier Zonen aufgeteilt ist, keine Lösung des europäischen Problems erwarten dürfen. Der dritte Punkt, der uns angeht, ist die Frage: „Gibt es eigentlich gute Deutsche?“ woraus dann Fragen folgen müßten, wie „Gibt es gute Franzosen, Engländer, Russen?“ Diese Fragen gewinnen eine unerwartete Wichtigkeit, wenn sie in einen Zusammenhang mit ganz Europa gesetzt werden. Es ist eine Tatsache, daß auf dem einzelnen Deutschen, Franzosen, Engländer und Russen heute eine gewaltige Verantworung lastet...

Was Deutschland betrifft, so ist es fraglich, ob solche Einzelpersönlichkeiten in nennenswerter Zahl den Hitlerismus überlebt haben. Ohne Zweifel gab es viele Gegner des Faschismus in Deutschland, beherzte Männer und Frauen, deren Geist dem der besten Kämpfer aus ganz Europa ebenbürtig war. Viele von ihnen sind in den Konzentrationslagern gewesen. Zum größten Teil machen sie heute den Eindruck von Menschen, die physisch und psychisch erschöpft sind und deren, Geist gebrochen wurde ...