Das im vergangenen Jahr für die Realkreditinstitute meist gute Emissionsklima hat die Württembergische Hypothekenbank, Stuttgart, das drittgrößte Institut unter den reinen privaten Hypothekenbanken, dazu benützt, ihre umlaufenden Emissionen zu „bereinigen“. Sie hat insgesamt 38,4 Mill. DM hochverzinsliche Pfandbriefe und Kommunalobligationen gekündigt und will sich in diesem Jahr von weiteren 35 bis 40 Mill. DM teuren Emissionen frei machen. Die Bank nimmt dabei in Kauf, daß das optische Bild des Geschäftserfolgs etwas beeinträchtigt wird. So ist die Bilanzsumme 1961 „nur“ um 171,4 Mill. DM auf 1,23 Mrd. DM gewachsen, obwohl der Absatz festverzinslicher Werte von 108 auf 192 Mill. DM stieg und damit ein neuer Höchststand in der Geschichte der Bank erreicht wurde. Das Bestreben der Bank, sich von teurem Ballast frei zu machen, resultiert auch aus der immer ausgeprägter werdenden Tendenz bei den Darlehensnehmern, möglichst rasch ihre Verpflichtungen zu tilgen. So sind im vergangenen Jahr bei laufenden Darlehensrückzahlungen von 15,7 (13,5) Mill. DM die außerordentlichen Rückzahlungen von 8,2 auf 9,8 Mill. DM gestiegen. In diesem Jahr erwartet Direktor Fahrbach sogar eine Zunahme der außerordentlichen Rückzahlungen auf 20 bis 24 Mill. DM bei normalen Zahlungen von rund 20 bis 22 Mill. DM. Er verfolgt diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Denn bei sinkendem Zins ist die Wiederausleihung zu gleichen früheren Bedingungen nicht möglich, andererseits muß aber die Bank bei der Kündigung ihrer Emissionen in den Terminen vertragstreu bleiben.

Im Interesse der von ihr gepflegten „klassischen“ Geschäftspolitik muß die Bank auch noch eine weitere Belastung auf sich nehmen. Im Darlehensgeschäft, das von 108,4 auf 162,8 Mill. DM zunahm, hält sie trotz den spekulativen Verlockungen aus dem ständigen Auf und Ab des Kapitalzinses an dem Prinzip fest, Darlehenszusagen sofort zu refinanzieren. Da sich aber die Darlehensabrufe durch den Arbeitskräftemangel am Baumarkt immer mehr verzögern, muß sie relativ hohe Bankguthaben (102,3 Mill. DM per Ende 1961) unterhalten. Für eine kontinuierliche und gesunde Entwicklung des Kapitalmarkts hält aber Direktor Fahrbach diese Politik für unentbehrlich.

Im übrigen beweist die Ertragsrechnung der Württembergischen Hypothekenbank für 1961, daß auch in konservativer Haltung gut verdient werden kann. Der Zinsüberschuß stieg um fast 1 auf 11,8 Mill. DM. Der Steueraufwand erhöhte sich um 35 % auf 4,8 Mill. DM und spiegelt nach Direktor Fahrbach in diesem Zuwachs die Ertragsbesserung voll wider. Dieser Erfolg kommt den Aktionären in einer von 15 auf 16 % erhöhten Dividende und der Bank in einer vermehrten inneren Stärkung zugute. Die Rücklagen wurden um 3,25 auf 32,5 Mill. DM erhöht (bei einem AK von 20 Mill. DM), die Sammelwertberichtigungen um versteuerte 0,68 auf 4,6 Mill. DM vergrößert, zusätzlich auf Hypotheken 1 Mill. DM, ebenfalls versteuert, abgeschrieben und die 1959 gebildete rücklagenähnliche Sonderrückstellung für Unvorhergesehenes um 0,5 auf 1,5 Mill. DM angereichert. Für dieses Jahr erwartet Direktor Fahrbach nun wieder ein ruhigeres Geschäft, dessen Ergebnis nicht ganz das des vergangenen Jahres erreichen werde. Für eine weitere Kapitalerhöhung besteht angesichts des Emissionsspielraumes von 372,5 Mill. DM vorerst kein Bedürfnis. C. D.