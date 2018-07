Traunstein

Die Heeresdienstvorschrift, erläuterte vergangene Woche der Kommandeur des Gebirgsjägerbataillons 222 in Mittenwald, Major Manfred Färber, unterscheide zwischen dem Kommando und dem Befehl. Der Offizier definierte vor einer Großen Strafkammer beim Landgericht Traunstein: „Ein Befehl ist im Gegensatz zum Kommando immer ein Appell an selbständiges Denken und Handeln des einzelnen. Es bleibt jedem Soldaten genügend Spielraum zur Beurteilung der Lage.“ Stabsunteroffizier Josef Huber habe einen Befehl erteilt, „wie es in der Gefechtsausbildung üblich ist.“

Huber befahl am 25. November 1960, kurz vor Mitternacht. Einige Stunden zuvor war ihm die Befehlsgewalt über einen Zug einer Reichenhaller Ausbildungskompanie übertragen worden. Bevor Huber, damals 25 Jahre alt, sich mit seiner Einheit ins Biwak am Fuß der Reiteralpe begab, führte er sie in die Berggaststätte „Brunnhaus“ an der deutschen Alpenstraße bei Unterjettenbach.

Der Stabsunteroffizier und seine Mannschaft tranken Bier. Der Zapfenstreich war bereits überschritten, als Huber den Kameradschaftsabend jäh beendete. Er veranlaßte einen Gefreiten, die Soldaten auf der Straße zusammenzuhalten, während er selber dafür sorgte, daß im Lokal möglichst rasch gezahlt wurde. Draußen ließ der Gefreite den Zug in Marschordnung antreten.

Dem Gefreiten ging es nicht schnell genug; er rief strafend: „Atomblitz“. Die Nacht war stockdunkel. Wie gelernt, warfen sich die Soldaten platt auf den Boden, das Gesicht zur Erde gekehrt, die Hände unter dem Körper verborgen. Der Gebirgsjäger Anton Fischer hielt den Wunsch des Gefreiten für überflüssig; „ich habe mich bloß gebückt“, berichtete er jetzt vor Gericht. Der Gefreite merkte es nicht.

Nun trat auch Huber ins Freie, mit 1,39 Promille Alkohol im Blut. Der Stabsunteroffizier schritt durch die im Staube Liegenden und korrigierte die Haltung einiger Soldaten. Dann, unvermittelt, schrie er: „Nach rechts wegtreten, marsch, marsch!“ und gleich hinterher: „Deckung“.

Gebirgsjäger Anton Fischer dachte nicht darüber nach, ob es sich um ein Kommando oder einen Befehl handle. Er trat nach rechts weg, schwang sich über ein niedriges Geländer und fiel ins Bodenlose. Der Schütze Weber setzte gleich Fischer über das Geländer, stürzte ab und blieb an einem Baum hängen. Ihm passierte nichts, während Fischer mit einem Lendenwirbelbruch, einer Gehirnerschütterung und inneren Verletzungen für Monate ins Krankenhaus mußte.