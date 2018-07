Inhalt Seite 1 — Die eine Unterlassungssünde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Werner Richter

Bei Rudolf Walter Leonhardt steht der Satz: „Was uns Überlebende so sehr trifft und betrifft wie die Erinnerung an das gemeinsam verschuldete, gemeinsam ertragene Dritte Reich...“

Wieso gemeinsam verschuldet? Gemeinsam verschuldet, heißt das nicht eine nachträgliche und überaus gefährliche Anerkennung der Kollektivschuld? Heißt es nicht, nachträglich auch noch jene für schuldig erklären, die in ihrer Gegnerschaft zum Dritten Reich in den Tod gingen, heißt es nicht, jene noch heute oder heute schon wieder gleichzusetzen, die nie und niemals mit dem Dritten Reich in irgendeiner Form sympathisiert haben? Wenn man alle für schuldig befindet, wer ist dann schuldig?

Dies war der Fehler der Alliierten in den ersten Nachkriegsjahren. Wir sollten ihn nicht wiederholen.

Eine andere Frage ist: Wer kann und wer darf verzeihen? Nun, nach meiner Ansicht niemand, weder die Juden noch die politisch Verfolgten noch sonst jemand, der unter dem Dritten Reich gelitten hat. Niemand kann sich dieses Recht anmaßen.

Wie aber steht es mit der Bewältigung der Vergangenheit, von der in diesem Disput so viel gesprochen wurde? Wer muß diese Vergangenheit bewältigen? Die Gegner? Die Ermordeten? Die Verfolgten? Oder nicht vielmehr die Nationalsozialisten selbst?

Das ist die Kardinalfrage des Falles Baumann und aller anderen gleichgearteten Fälle von gläubigen Nationalsozialisten, weniger gläubigen Mitläufern und auch von jenen, die angeblich mitmachten, um zu verändern und zu verbessern. Sie hätten viel dazu beitragen können, die Masse des deutschen Volkes aufzuklären, die Jugend über den Nationalsozialismus zu unterrichten und ein Bild der modernen faschistischen Diktatur vom Standpunkt dessen zu geben, der ihr im guten oder im weniger guten Glauben verfiel. Sie mußten das tun, was niemand für sie tun konnte. Nur so hätte man die faschistische Vergangenheit bewältigen können. Wo aber sind die Bücher der Nationalsozialisten, die ihre eigene Vergangenheit, ihren Glauben, ihre verfehlten Anschauungen im Selbstreinigungsprozeß durchleuchten?