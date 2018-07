Bei einem unveränderten Dividenden Vorschlag von 16 % für das Geschäftsjahr 1961 müssen die Aktionäre der Bayerischen Vereinsbank, München, auf den vorjährigen Bonus von 4 % verzichten. Er stammte aus Sondererträgen im Wertpapiergeschäft und war als einmalig gekennzeichnet worden. Dafür hat sich diese gemischte Regionalbank, die jetzt in Bayern 112 (103) Niederlassungen und Zweigstellen sowie vier Hypothekenbüros an bayerischen und fünf an außerbayerischen Plätzen unterhält, etwas einfallen lassen, was ihren eigenen Bedürfnissen und denen der Aktionäre und der Börse gleichermaßen entspricht. Durch die sprunghafte Ausweitung der Bilanzsumme, die mit einer Zunahme um 436 (327) Mill. DM auf fast 3,5 Mrd. DM dem Betrag nach das stärkste Wachstum seit der Währungsreform darstellt (wenn man vom bisherigen Rekordjahr 1959 die durch die damalige Kapitalerhöhung erzielte Volumenausweitung absetzt), hat sich der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme von 5,10 auf 4,61 % vermindert.

Um diese Relation auf 5,3 % zu verbessern, geht die Bayerische Vereinsbank folgenden Weg: Als erstes hat sie im laufenden Jahr aus dem genehmigten Kapital 2,7 Mill. DM gegeben. Das geschah ohne Aufhebens und offensichtlich fein dosiert, um die Börse vor einem Kursdruck zu schonen. Von dem Erlös dieser Emission können 14,7 Mill. DM Agio der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Das damit auf nom. 72,7 Mill. DM gebrachte Grundkapital soll nun um weitere 7,3 Mill. DM auf 80 Mill. DM erhöht werden. Der Hauptversammlung am 5. April wird hierfür ein Bezugsrecht im Verhältnis 10 : 1 zu 100 % vorgeschlagen, wobei der verbleibende Spitzenbetrag von 30 000 DM der Verwaltung zur bestmöglichen Verwertung überlassen werden soll. Die Aktionäre kommen auf diese Weise in den Genuß eines Bezugsrechts, dessen rechnerischer Wert nach dem derzeitigen Börsenkurs etwa 56 Punkte beträgt. Der Bank fließen durch diese kombinierte Kapitalerhöhung um insgesamt nom. 10 Mill. DM rund 25 Mill. DM zu, wodurch die offenen Rücklagen auf fast 105 Mill. DM und das gesamte Eigenkapital auf nahezu 185 Mill. DM zunehmen.

Auch wenn die Sondergewinne aus dem Wertpapierhandel auf Grund der Börsensituation hinter dem Vorjahr zurückblieben, kann das Institut mit der Ertragsentwicklung wieder recht zufrieden sein. Trotz der Verengung der Zinsspanne nahmen die Erträge aus dem regulären Geschäft der Bank- und Hypothekenabteilung infolge der sprunghaften Ausweitung des Geschäftsvolumens weiter zu. Den offenen Rücklagen wurden wieder 5 Mill. DM zugeführt, die Zuweisungen an die Pensionsrückstellungen mit 5,7 Mill. DM mehr als verdoppelt. Danach bleibt der auf das Dividendenerfordernis abgestellte Reingewinn von 11,2 Mill. DM. Was darüber hinaus verdient worden ist, findet in zwei kurzen Sätzen Erinnerung: „Alle für Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen notwendigen Beträge wurden wiederum dem Gewinn vorweg entnommen. Außerdem konnte die Verstärkung der inneren Reserven fortgesetzt werden.“ Die Zahl der Mitarbeiter wurde um fast 10 % auf 3390 erhöht; gleichzeitig stiegen Personalkosten um 15,~% auf 39,5 Mill. DM. Der um 11 % niedrigere Steueraufwand von 16 Mill. DM wird mit geringeren Sondererträgen, höheren steuerfreien Erträgen und den höheren steuerfreien Zuweisungen an die Pensionsrückstellung erläutert.

Von der Zunahme der Bilanzsumme entfallen 215 Mill. auf die Einlagen sowie die aufgenommenen Gelder und Darlehen der Bankabteilung und 211 Mill. auf das Passivgeschäft der Hypothekenabteilung, bei der der Vor lumenzuwachs noch wesentlich größer gewesen wäre, wenn nicht Schuldverschreibungen in Höhe von 59 Mill. durch Verlosung und Kündigung aus dem Verkehr gezogen worden wären. Bei der Bankabteilung kletterten die Einlagen um 190 Mill. (119) auf 1,642 Mrd. DM, davon 506 (459 Mill.) Spareinlagen, die etwas weniger stark als im Vorjahr wuchsen. Das Wachstum der Debitoren war mit 88 auf 709 Mill. weniger stark als im Vorjahr ( + 132). Zur Erhöhung des Effektenbestandes um 43 auf 256 Mill. steuerten ausschließlich festverzinsliche Werte bei. Bei den Beteiligungen beruht die Zunahme um 7 auf 46 Mill. fast ausschließlich auf der Ausübung der Bezugsrechte auf verschiedene Bankbeteiligungen. Die Liquidität ersten Grades beträgt 37 (38,5) Prozent. Bei der Hypothekenabteilung nahm der Schuldverschreibungsumlauf um 20 (14,9) Prozent auf 1,302 Mrd. DM zu. Der Neuabsatz hat sich mit 275 Mill. DM fast verdoppelt. Der gesamte Darlehensbestand stieg um 133 Mill. auf 1,243 Mrd. DM. Die Neuausleihungen waren mit 182 wesentlich höher als im Vorjahr (137). B. N.