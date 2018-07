In den letzten beiden Wochen hat sich das Kursniveau auf den deutschen Aktienmärkten nicht wesentlich verschoben. Statistisch betrachtet, ist es Um rund 1 bis 2 % gestiegen. Doch nur deshalb, weil es einige bemerkenswerte Sonderbewegungen gab. Das Gros der marktgängigen deutschen Aktien hat sich kaum verändert, große Teile waren sogar rückläufig. Die unentwegten Optimisten, die für Anfang April den Beginn des Börsenfrühlings vorausgesagt hatten, sind mit ihren Prognosen inzwischen vorsichtiger geworden. Wieder einmal hat sich die kurzfristige Börsenvoraussage als höchst fragwürdig erwiesen. Einigkeit besteht dagegen nach wie vor in der Beurteilung der langfristigen Börsentendenz, die man so zusammenfassen kann: Wer zu den heutigen Kursen gute marktgängige deutsche Aktien erwirbt, wird später seine Freude daran haben! – Nur, was heißt später ? Hier scheiden sich die Geister. Eine große Gruppe von Experten meint, daß man mit dem Kauf von Aktien keine Eile zu haben braucht, "denn vorläufig wird nach oben nichts passieren". Sie verweisen dabei auf die Unruhe, die von der Genfer Konferenz ausgeht (man ist sich allerdings einig, daß es dort zu keinerlei Einigung kommen wird). Außerdem verbreitet das sozialpolitische Klima in der Bundesrepublik Unbehagen. Streikdrohungen sind der Börse noch niemals zuträglich gewesen. Andererseits verkennt man nicht die Notwendigkeit, den Lohnforderungen diesmal ernsten Widerstand entgegenzusetzen, wenn die deutsche Industrie nicht noch weiter aus dem internationalen Geschäft herausgedrängt werden soll.

Trotz dieser nicht gerade erfreulichen Aspekte ist die Börse keinesfalls tot. Das Interesse konzentriert sich jedoch weiterhin nur auf wenige Spezialpapiere, auf Branchen, von denen man sicher zu wissen glaubt, daß sie von der konjunkturellen Abkühlung nicht betroffen werden. Angesichts der Streikgefahr im Baugewerbe, das konjunkturell als begünstigt gelten kann (die gewährte Lohnerhöhung von 6 % wird mit Sicherheit abgewälzt werden), ist die Aufwärtsbewegung bei den Papieren der Bau- und Bauzubringerindustrie gegenwärtig zum Stillstand gekommen. Kräftig gestiegen sind dagegen noch die Aktien der Hypothekenbanken deren Geschäftsentwicklung eng mit der Baukonjunktur zusammenhängt. Neuerdings wird behauptet, daß sich auch die Ausländer für deutsche Hypothekenbankaktien zu interessieren beginnen. Kein Wunder bei den hohen Wachstumsraten! Nur der Markt ist sehr eng und verbietet größere Käufe, weil dann die Kurse nicht mehr zu halten sind. Auch Versicherungswerte regen immer noch die Phantasie der in- und ausländischen Anleger an. Den Entwicklungsmöglichkeiten dieser Branche wird viel Vertrauen entgegengebracht. Der Markt für Versicherungsaktien ist allerdings ein Markt für Kenner. Das breite Publikum hat mangels genauer Kenntnisse hier kaum Zutritt. Es engagiert sich lieber in den Elektrowerten, die zu den wenigen Papieren gehören, bei denen zeitweise Kursgewinne zu verzeichnen waren.

Ein wenig Hoffnung auf bessere Kurse macht man sich bei den IG-Farben-Nachfolgern. Die Bilanzen der Großchemie werden allem Anschein nach besser ausfallen, als man zunächst erwarten mußte. Vielleicht hat auch der Lohnpessimismus eine zu negative Beurteilung hervorgerufen. In Börsenkreisen hofft man, daß man einen Teil der von den Gewerkschaften geforderten Lohnsteigerungen durch einen Abbau der freiwilligen Sozialleistungen kompensieren kann. Den Gesellschaften selbst ist an einer schlechten Börsenmeinung nicht, gelegen, denn schlechte Kurse machen hohe Ausgabepreise unmöglich. Damit würde das Finanzierungsprogramm durcheinandergebracht. Angeblich sollen Pläne existieren, den Kurs von Hoechster Farben für die in einigen Monaten durchzuführende Kapitalerhöhung "vorzubereiten". Der Verkauf von Verwertungsaktien soll gestoppt worden sein. Die Voraussetzungen für einen besseren Kurs sind im übrigen gegeben, denn der Abstand zwischen Bayer und Hoechster von mehr als 100 Punkten ist schwer zu rechtfertigen, um so weniger, als in dem Hoechster Kurs noch ein Bezugsrecht enthalten ist. Kurt Wendt