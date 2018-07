J.B., Wien

Die zwei großen österreichischen Geschäftsbanken haben ihre neuen Abschlüsse vorgelegt. Die Creditanstalt-Bankverein ist 1961 auf eine Bilanzsumme von 12 183 (1960: 11 225) Mill. Schilling gekommen, die Österreichische Länderbank auf 8200 (7588) Millionen. In beiden Fällen hat man bei starker Nachfrage das Kreditgeschäft wesentlich ausweiten können. Der Fremdmittelzuwachs blieb aber etwas zurück, doch konnte man noch Liquiditätsreserven einsetzen, zum Teil Mittel aus der Rücklösung von Bundesschatzscheinen durch den Staat und aus der Weitergabe von aus früheren Emissionen zurückgebliebenen Anleihen an das Publikum sowie aus dem Abbau von Nostroguthaben gewinnen. Die Verminderung der Liquidität war naturgemäß von einer Erhöhung der Erträge begleitet. Man hat aus dem Reingewinn die Rücklagen stärken können. Einschließlich der Sonderrücklagen erreichen die Eigenmittel bei der Creditanstalt 1773 Mill. und bei der Länderbank 892 Mill. Ansehnliche stille Reserven sind dazu in der Unterbewertung der Beteiligungen (Creditanstalt Buchwert 440 Mill., Länderbank 371 Mill.) gegeben, sowie bei beiden Anstalten in den nur mit einem Erinnerungsschilling bilanzierten Anlagen. Der Reingewinn ist auf die Dividende abgestellt, die auf 10 % erhöht wurde. Man hätte auf Grund der Erträge wesentlich mehr ausschütten können, hat aber weiter die Stärkung der Rücklagen vorgezogen. Vom Kapital beider Banken sind 60 % in Staatsbesitz, 30 % wurden vor Jahren in stimmrechtlosen Vorzugsaktien („Volksaktien“) und 10 % in Stammaktien an das Publikum weitergegeben.

Beide Banken sind unterkapitalisiert; von den erwähnten Eigenmitteln sind bei der Creditanstalt 500 Mill. Grundkapital, bei der Länderbank 250 Mill., und naheliegend wäre zunächst eine Kapitalerhöhung aus Rücklagen, die aber bei den heutigen Steuergesetzen nicht möglich ist. Der Kurs der beiden Aktien ist in bedacht gleichgehaltenem Tempo auf über 700 % gestiegen und also keineswegs aus der Rendite, sondern weit mehr aus der Substanz zu erklären, die insbesondere bei der Creditanstalt als größter Konzernbank ungewöhnlich stark, aber auch bei der Länderbank erheblich ist.

Auf Pressekonferenzen haben die leitenden Generaldirektoren interessante Mitteilungen zur Situation ihrer Banken, aber auch zur Wirtschaftsentwicklung überhaupt gemacht. Generaldirektor Erich Miksch von der Creditanstalt stellte insbesondere die Tatsache heraus, daß die Technisierung der Wirtschaft und die Arbeitsteilung auf Großmärkten einen immer stärkeren Einsatz von Produktivkapital erfordern werde.

Generaldirektor Oskar Henisch von der Länderbank kam insbesondere auf die günstige Maßnahmen der Kreditbegrenzung zu sprechen und erklärte, daß für 1962 mit einer weiteren Verteuerung und Verknappung des Geldes zu rechnen sei, wenn nicht eine Milderung der Restriktionsbestimmungen und eine entsprechende Freigabe von ERP-Geldern erfolge.