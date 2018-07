Der Aufsatz Rudolf Walter Leonhardts läßt alles andere als Zwanglosigkeit und Unbefangenheit erkennen. Will sagen, daß man sich vor allen Thesen und Einzeldarlegungen bereits dort befremdet fühlen muß, wo der Verfasser bemängelt, daß bislang ausschließlich fehlbewältigt worden sei, dann aber auch das heiße Eisen keineswegs direkt anpackt, sondern seinen Mandanten säuberlich in Persilscheine eingewickelt präsentiert. Indes, was sich so auf zweierlei Zuspruch, den Beifall der jüdischen Schriftsteller und Publizisten Ludwig Märcuse und Ernst Stein berufen kann, scheint mir in seinem Gesamtv>erlauf so schief geraten, daß nur noch von frontal angesetzten Fragen einige Begradigung zu erhoffen ist.

Gefragt sei also zuerst einmal im Sinne des Artikels; Wie kann bewältigt werden, was man zu Recht für unibewältigt hält? Und dann: Wer ist befugt, wer auserlesen zur Bewältigung? Die Schwarz auf weiß Antwort ist dabei von solcher Art, daß man sie immer wieder betnißäugt, weil man nicht glauben mag, was so oder so gedruckt dasteht. Nein, zur Bewältigung zugelassen ist nicht der Sondergänger, der Querkopf, Abseitler, Aus der Reihe Tanzer (" Reden wir einmal nicht von den Ausnahmen: von denen ist ohnehin mehr, als die Ereignisse rechtfertigen, die Rede")— hier werden wir mit unsern "Haupt, Staats- und Sittenfragen vielmehr an Leute verwiesen, bei denen ich schlichtweg bestreiten möchte, daß gerade ihnen das ungetrübte Auge und die gewünschte Objektivität eignen, jene "Leute, die noch miterlebt haben "," die nachfühlen können,,; die " die schwer durchschawbaren Verstrickungen" kennen und " die dennoch nicht so stark betroffen sind, daß es ihnen, wo sie darstellen sollten, in erster Linie i mw wieder um Entschuldigung und Anklage feht " Heißt 3as, so fragt der hiervon allerdings recht tief Betroffen?, daß nur der Miterleber und Nachfühle? als srteijsreif und bewältigungsfähig akkreditiert wird? Nicht diejenigen, die damals auf kritische Distanz hielten oder sich rechtzeitig und rechtmäßig empörten, sondern die sympathetischen Mitsinger, Mitschwinger, Mitmacher? Im Hinblick auf den Titelhelden:diejenigen, die sich von seinen Versen und Melodien hinreißen, mitreißen ließen, und nicht ein Jemand beispielsweise, dem die Baumann Texte schon in sehr jungen Jahren ein Dorn im Halse waren? Ich räume ein, daß dieser niemals würde nur "darstellen"wollen, was er nach R. W. Leonhardt eigentlich "sollte" aber die nächste Frage müßte doch wohl lauten, ob Darstellen schon Bewältigen heißt! Und gerade hier möchte ich einhaken und behaupten, daß sogenannte Darstellung in einem Falle, wo es keineswegs nur um Sieger und Besiegte und auch nicht um Gefallene und Davongekommene geht, sondern um Vergaste und Gefolterte einerseits und Miet- und Quislinge andrerseits, kurzweg Besänftigung und Retusche bedeuten würde. Wir wollen differenzieren: Es gab auch Undifferenzierte. Das heißt: den großen Haufen derer, die Mitläufer und Opfer, verführte Unschuldslämmer und Wölfe, leidenschaftliche Idealisten und geölte Befehlsempfänger in einem waren, junge Leute zumeist, die blind und ohne anderes gelernt zu haben in den Nazimist hineingetappt waren. Ich gestehe: daß mich mit diesem Typus, der immer in Massen auftritt und jederzeit wieder in Massen auftreten kann, nicht die geringste Sympathie verbindet, dennoch würde man ihn ( der bestenfalls ein Anrecht auf Satire und Groteske hat, wenn es um die Darstellung seiner Vergangenheit geht) kaum mit Schuld belasten und ihm Schuldbekenntnisse abverlangen wollen. Aber gehörte der Hans Baumann denn zu dieser unerlesenen Schar? Oder gehörte er vielleicht einer ganz anderen Kategorie an:denen, die sich kleingemacht und am Rande gehalten hatten, den Schweigenden und den Schwejks, den rechtschaffen Furchtsamen oder den still Renitenten, den verschüchterten Unhelden oder den dreisteren " Eulenspiegeln? Ich glaube, doch wohl kaum. Glaube vielmehr, daß Harj§ Baurnann, selbst wenn man ihm seinjunges Alter und den unglücklichen Zuspruch von falscher Seite zugute rechnet, der Prototyp des nutznießendea Wortgewerblers war. Der so wenig damit zu entschuldigen ist, daß er schon vorher für die Bündische Jugend Lieder verfaßt hat, wie es ihm auch nicht zur Ehre rechnet, daß seine Texte heute das Liederbuch der Bundeswehr zieren. Vorgestern mit von der Partie, gestern mit von der Partei und heute verwendbar wie immer, die wetterwendischste Allzweckbegabung, die sich denken läßt. Und keineswegs nur Volksliedspezialist, sondern eine ganze Nazizeit lang Sänger vom Opfer und vom Tode, den dann andere starben, Nein und abernein: Mit bloßer Darstellung und einfühlender Interpretation ist hier gar nichts getan, und eine Darlegung der Kausalwirren ist solange unnütz, als ihr nicht Wertung zur Seite geht. Wenn wir denn von einem Vormarschieret" und Eintänzer der Naziscbaft, von einem, der dem Rattenfänger brauchbare Flötentöne lieferte, nur sagen würden, er sei " naiv gutgläubig"," von weh fremder Gutmütigkeit"," dem Regime loyal ergeben" und "blind" vor "Dankbarkeit"gewesen, so hieße das mitnichten Vergangenheit bewältigen, sondern Vergangenheit verdrängen,verharmlosen,neutralisieren,umfärben. Schwarz und Weiß wären nurmehr optische Kategorien, der brennende Gegensatz von Gut und Böse oder,feiner, von Ohnefehl und Dreck am Stecken wäre aufgehoben und der Henker wäre durch gewisse Umstände so gut gerechtfertigt wie der Nutznießer freigesprochen und der Tod des Opfers als unvernieidbar ausgewiesen.

Ich meine damit ganz und §ar nicht, daß nun noch einmal die alten Mitläufer- und Belastetenakten aufgeblättert werden sollten, wohl aber, daß man einem windig stabilen "Statthalter" nicht mehr Satisfaktion gönnen sollte, als ihm zusteht. Und wenn Leonhardt daran gelegen war, Vergangenheit vorurteilsfrei zu interpretieren, und wenn es ihm im besonderen darum gegangen sein mag, für einige generationsspezifische Entwicklungsschwierigkeiten Verständnis zu wecken, so hat er hier leider auf einen Typus gesetzt, der besser seinem eigenen Waschzwang überlassen geblieben wäre. Seinen eigenen Entschuldigungen, Rechtfertigungen, Vergangenheitsbewältigungen, die ja gedruckt vorliegen und deren böser Lehre schlimmes Fazit lautet, daß Schlachter und Geschlachtete auswechselbar seien, daß moralische Indifferenz (Ich warne Sie vor dem Statthalter Carus, Herr Stein!) die Lebensaussichten verlängere, daß aber auch der Opportunist durchaus seine eigene Tragik und leine eigene Größe besitze.