Manch einer wird sich noch an das Tropfenauto erinnern, an jenes eiförmige Fahrzeug, das gegen Ende der zwanziger Jahre auf den Straßen auftauchte, großes Aufsehen erregte, dann aber bald wieder verschwand. Der Erfinder des seltsamen Automobils, Richard Buckminster Fuller galt damals noch als exzentrischer junger Konstrukteur, der seiner Zeit, weit voraus war, falls überhaupt je eine Zeit für die Verwirklichung seiner Ideen kommen würde. Heute, mehr als ein Drittel Jahrhundert später, ist man sich in vielen Kreisen der Architektur und der Industrie darüber einig: Mister Fullers Zeit ist gekommen.

Freilich verdankt er diese Anerkennung nicht einer Neukonstruktion seines Tropfenautos, sondern einem neuen Konzept in der Architektur: der Konstruktionsweise, die statt der Druckfestigkeit des Baumaterials dessen Spannungsfähigkeit ausnutzt; ein Prinzip, das vor allem dem geodätischen Dom zugrunde liegt.

Diese kuppelartige Struktur, die bereits in Wohnhäusern, Werkhallen, Theaterbauten und transportablen Klein-Behausungen verwirklicht wurde, ist das Ergebnis einer Denkweise, die Fuller seit der Zeit, da man ihn wegen mangelnder Disziplin von der Harvard-Universität verwiesen hatte, mit fanatischem Eifer verfolgt. Er hat sie „Dymaxion“ getauft, ein Wort, das sich aus „dynamisch“ und „Maximum“ zusammensetzt und darauf hinweisen soll, daß mit möglichst geringem Aufwand eine maximale Leistung vollbracht werden soll.

Beim geodätischen Dom wird mit wenig Baumaterial viel Raum überspannt. Eine solche Konstruktion, bei der die Eigenschaften der Strukturelemente voll ausgenutzt werden und das Gefüge bis in alle Einzelheiten nach Fullers „energetischer Geometrie“ berechnet wird, läßt sich nicht mehr irgendwo unter freiem Himmel bei Regen, Wind und Staub errichten; das muß schon in Fabriken geschehen. Und damit erhebt sich die Frage, wie man die fertigen Gebäude dorthin bringen kann, wo sie aufgestellt werden sollen.

„Schon 1927 sah ich ein, daß die Lieferung eines solchen vorgefertigten Hauses mit Eisenbahnen oder Lastwagen nicht durchführbar ist“, berichtete Fuller kürzlich in London, wo gegenwärtig Modelle und Abbildungen seiner Arbeiten ausgestellt werden. „Es gab nur eine Möglichkeit: der Transport auf dem Luftwege. Ich hatte damals ein zehnstöckiges Gebäude entworfen, und meiner Rechnung nach hätte es von dem deutschen Luftschiff Graf Zeppelin an Ort und Stelle getragen werden können.“

Erst 27 Jahre später fand der erste Transport solcher Kuppelbauten auf dem Luftwege statt. Allerdings nicht per Zeppelin, sondern mit einem Hubschrauber des amerikanischen Marinekorps, Es waren Hütten, die statt der herkömmlichen Zelte als militärische Unterkünfte dienen. Heute stehen Fullers geodätische Kuppeln bereits in vierzig Ländern; die bisher größte ist eine Fabrikhalle in Louisiana. Sie ist 117 Meter breit, 39 Meter hoch und wiegt nur 1200 Tonnen, das sind zwei Kilogramm pro Kubikmeter Rauminhalt.

Fuller selbst wohnt in einer halbkugelförmigen Villa, die etwa dem Typ entspricht, der bereits serienweise hergestellt wird. Dieses Modell mit einer Bodenfläche von über 80 Quadratmetern mit Klimaanlage und einem kleinen Zimmergarten kostet 22 000 Mark.