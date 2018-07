Die Berliner Handels-Gesellschaft (BHG) ist eine filiallose Bank. Das bietet besondere Probleme, In der zurückliegenden Zeit der Restriktionen nahmen deutsche Großunternehmen in erheblichem Umfange Kredite im Ausland auf; Liquidität strömte ein. Bei der BHG schlug sie sich stärker als bei Kreditinstituten mit einer breitgestreuten Kundschaft nieder. Bei den Bemühung gen, ausländische Kredite zu erhalten, hat die BHG ihre Kundschaft unterstützt. Sie stellte ihre guten Beziehungen zu ausländischen Banken zur Verfügung. Darüber sind die Nostroverpflichtungen des Institutes erheblich angewachsen. Alles in allem haben sich die Gesamtverpflichtungen in 1961 um etwa 25 % auf 817 Mill. DM erhöht. Auf der anderen Seite wurde die Bank nicht durch Kreditwünsche im gleichen Umfange beansprucht. Die Kundschaft hatte sich ja im Ausland verschuldet. Das Kreditvolumen erhöhte sich so nur um etwa 15 % auf 548 Mill. DM.

Bei dieser unterschiedlichen Entwicklung des Aktiva- und Passivageschäftes sammelten sich bei der BHG Mittel an, die nicht in das Kreditgeschäft gehen konnten und daher nach einer anderen Anlage suchten. Sie fanden sie vor allem in steuerfreien festverzinslichen Werten. Das Wertpapierportefeuille erhöhte sich in 1961 insgesamt um gut ein Drittel auf 97 Mill. DM. Bär- und Nostroguthaben nahmen insgesamt um 50 auf 200 Mill. DM zu. Die BHG zeigt so eine gute, vom Rentabilitätsstandpunkt aus gesehen, vielleicht überstarke Liquidität. Die Bank muß sie aber halten, weil sich bei der Zusammensetzung ihrer Kundschaft Änderungen im monetären Gefüge extremer ausbilden, als bei anderen Instituten. Einlagen der Großkundschaft verschwinden unter Umständen schnell, dafür kommen dann große Kreditanforderungen auf die Bank zu. Die BHG-Bilanz läßt also manche Vorgänge in der Wirtschaft deutlicher in Erscheinung treten, als das bei anderen Instituten der Fall ist.

Ihre herausragende Stellung innerhalb der Bankenwelt hat sich die BHG vor allem durch ihre wertvollen individuellen Dienste erworben. Sie verhält sich ihrer Kundschaft gegenüber wie ein Privatbankier. Sie muß, wenn sie mehr leisten will als ihre Konkurrenz, immer wieder neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden. Zur Zeit sieht sie diese vor allem im europäischen Geschäft. In den letzten Jahren hat die BHG ihre freundschaftlichen Verbindungen mit hochangesehenen Instituten des Auslandes vertieft. Im Zuge der Integration werden in einem verstärkten Umfange internationale Finanzierungen notwendig. Es kommt zu einem Zusammengehen europäischer Geschäftsbanken. Nur so lassen sich die erforderlichen Mittel aufbringen und nur so die notwendigen intimen Kenntnisse der einzelnen nationalen Wirtschaften für alle nutzbar machen.

Ein Beispiel für den Geschäftsstil der BHG aus der jüngsten Zeit bietet die Hilfe, die sie der ihr von altersher befreundeten Thyssen-Gruppe bei der Bereinigung der Berliner Vorgänge der Thyssen-Bank gewährt hat. Im Hause der BHG merkte man es zuerst, daß in deren Berliner Filiale der Thyssen-Bank etwas nicht in Ordnung war. Für die Aufklärung und Bereinigung der Vorgänge stellte die BHG einen vorzüglichen Kenner des Berliner Bankplatzes zur Verfügung. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Instituten wurde darüber so innig, daß man beschloß, noch näher als bisher zusammenzukommen. Dies bot sich um so mehr an, als die BHG einen geschäftlichen Stützpunkt im Revier suchte. Im Endergebnis erwarb sie eine 50-%-Beteiligung der Thyssen-Bank. Personell rückten die beiden Institute ebenfalls nähe zusammen. Die finanzielle Regelung erfolgte mit bankenüblicher Diskretion. Aus den späteren Bilanzen wird nicht zu ersehen sein, welcher Betrag im Spiel war. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie die BHG schwierig gelagerte Geschäfte abwickelt. Selbstverständlich will sie: dabei gut verdienen. Sie tut das auch; eine Dividende von 18 % auf ein Stammkapital, das vorerst hoch höher ist als die offenen Rücklagen, ist schließlich eine recht angenehme Sache. W. R.