Vorläufig kein Bezugs recht – Konstante Dividende angestrebt

Mit einem Gesamtgetränkeumsatz von 1,26 Mill. Hektoliter liegt die Gruppe Holsten-Brauerei, Hamburg, zu der die Bill-Brauerei AG, Hamburg, die Dressler-Brauerei GmbH, Bremen, die Hanseatische Getränke-Industrie GmbH, Hamburg, und die Hansa Brunnen GmbH, Hamburg, zu rechnen sind, an der Spitze der norddeutschen Brauereien, aber auch in der Spitzengruppe der Brauereien der Bundesrepublik. Unangefochten an erster Stelle rangiert hier die Dortmunder Union-Brauerei. Die Holsten-Brauerei allein erzielte im Berichtsjahr 1960/61 (30. September) einen Ausstoß von „weit“ über 800 000 hl; sie wird im laufenden Brauwirtschaftsjahr annähernd 900 000 hl verkaufen. Das Wachstum hat also nicht aufgehört, besonders auf dem Sektor „Alkoholfreie Getränke“ scheinen noch beträchtliche Reserven zu liegen.

Im Geschäftsbericht wird lobenswerterweise zum Ausdruck gebracht, daß bei der Hektoliterausweitung der Rentabilitätsgedanke an erster Stelle rangieren muß. Das hört der Aktionär sicherlich gern, denn ihm ist weniger an Rekordzahlen als vielmehr an guten Erträgen gelegen. Und hier ist an der Holsten-Brauerei die Krankheit unserer Tage auch nicht spurlos vorübergegangen. Die steigenden Kosten haben an der Rentabilität gezehrt. Das schlägt sich natürlich nicht in der Ausschüttung nieder. Auf das im vergangenen Jahr durch Eigenmittel um 5 auf 15 Mill. DM erhöhte Kapital wird wieder eine Dividende von 16% ausgeschüttet. An diesem Satz soll offensichtlich auch in den nächsten Jahren festgehalten werden. Daneben konnten in 1960/61 die Rücklagen um 1,5 Millionen gestärkt werden. Wichtig ist daneben die Tatsache, daß aus eigener Kraft ein Investitionsvolumen von 8,8 Millionen bewältigt werden konnte (bei 6,4 Mill. Abschreibungen). In den nächsten drei Jahren wird man: von einem Jahresinvestitionsvolumen von 6 bis 7 Mill. DM ausgehen können. Auch diese Mittel werden „selbstfinanziert“, denn vorerst, so sagte das Vorstandsmitglied Hans-Peter Meister, ist an eine Kapitalerhöhung nicht gedacht.

Trotz der gestiegenen Unkosten denkt man vorerst nicht an eine Bierpreiserhöhung. Das wird jedoch anders werden, wenn sich die Bestrebungen kleinerer Brauereien durchsetzen sollten, die eine gestaffelte Biersteuer fordern. Sie würde zu einer einseitigen Belastung der Großbrauereien führen. Im Berichtsjahr 1960/61 betrug der Gesamtsteueraufwand der Holsten-Gruppe 28 Millionen DM, davon entfallen 14,5 Millionen auf die Biersteuer. Die ertragsabhängigen Steuern werden mit 7,9 (7,2) Millionen ausgewiesen. Die Steigerung ist größer als die Umsatzausweitung. Nach Mitteilung der Verwaltung sollen hierin jedoch einige Nachzahlungen enthalten sein. K. W.

Ungesunder Wettbewerb

Neue Vertriebsformen, Hektoliterjagd um jeden Preis und auch billigere Auslandsbiere haben zu ungesunden Wettbewerbsverhältnissen geführt, heißt es im Jahresbericht der Essener Aktien-Brauerei Carl Funke AG. Der Wettbewerb auf dem Flaschenbiermarkt lasse mit seinen Preisunterbietungen sogar die fixen Kosten außer acht. Die Kostensteigerungen könnten durch die Umsatzerhöhung und die Rationalisierungsmaßnahmen nur noch zum Teil aufgefangen werden. Der Absatz sei „angemessen gestiegen“. Neue Typen von Alt- und Malzbier haben guten Anklang gefunden.

Die Funke Brauerei zahlt für 1960/61 (30.9.) wie anläßlich des 90jährigen Bestehens außer unverändert 15 % Dividende einen Bonus von 3%.

V.D.