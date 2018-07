MÜNCHEN (Galerie Gurliff): „Meister des Manierismus“

Der Kunsthändler Wolfgang Gurlitt hat vor fünfzig Jahren angefangen, manieristische Bilder zu sammeln, zu einer Zeit, als Manierismus etwas Negatives bedeutete, eine Verfallserscheinung, das Wellental zwischen Renaissance und Barock. Curaus hat die Neubewertung eingeleitet, Gustav René Hocke „Die Welt als Labyrinth“ bis in die letzten Verzweigungen untersucht und den Manierismus als permanentes Stilphänomen nachgewiesen. Die Sammlung Gurlitt beschränkt sich auf den historischen Manierismus, etwa zwischen 1550 und 1650. Bilder von Italienern, Franzosen, Niederländern und Deutschen betonen den gesamteuropäischen Aspekt, wobei Fontainebleau und der Prager Kaiserhof die manieristischen Hochburgen darstellen. Den Künstlerkreis um Rudolf II. vertreten Bartholomeus Spranger (mit einer Entführung der Psyche) und Joseph Heints (mit der Verwandlung des Aktäon). Die Ausstellung dauert bis Anfang April.

BONN (Beethovenhalle): „Spanische Malerei der Gegenwart“

Während Hannover das Werk von Antonio Tapies ausstellt (worüber wir in dieser Ausgabe ausführlich berichten), will eine andere Ausstellung mit der „Spanischen Malerei der Gegenwart“ auf breiter Basis, aber ohne die Arrivierten, ohne Tapies, Saura und Cuixart, bekanntmachen. Sie war erst in der Berliner Kongreßhalle und ist jetzt in verkleinertem Umfang – bis zum 2. April – in der Bonner Beethovenhalle zu sehen. Auch in dieser Auswahl von ausschließlich abstrakten Malern tritt etwas Merkwürdiges zutage. Die Spanier haben innerhalb der abstrakten „Weltkunst“ und bei allen speziellen Einflüssen der Ecole de Paris ihre Sonderart, eine vom Geist ihres Landes geprägte Malerei, nicht verloren. Spanisch ist die Düsternis der Farben, die leidenschaftliche Dramatik und eine schwer definierbare religiöse Gestimmtheit, die sich auch in der Abstraktion als mystischer Glanz und in Form von Passionssymbolen äußert. Bei dem Gemälde „Rojo y negro“ von Manuel Mampaso ist die Ähnlichkeit mit Soulages unverkennbar. Aber während der Franzose seine schweren dunklen Balken zu einem Gebilde von statischer Ruhe zusammenbaut, bringt der Spanier sie in wilden Aufruhr – die Balken splittern, die Formen zerstieben.

KÖLN (Galerie Abels): „Französische Nachimpressionisten“

In dieser Verkaufsausstellung sind vorwiegend solche Meister zu sehen, die nicht zur internationalen Spitzengruppe gehören und darum einigermaßen erschwinglich sind, Künstler ohne den Ehrgeiz der Avantgardisten, aber mit Geschmack, mit Pariser Charme und Pariser peinture. Die Reihe reicht von der Nachfolge Cézannes bis zum Fauvismus mit vielen unbekannten Namen wie Albert André, Henri Lebasque, Paul Madeline, Henri Person und ein paar berühmten: Paul Signac, Othon Friesz und Albert Marquet. Die Ausstellung endet am 20. April. g. s.