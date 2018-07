Seit der Eingliederung in den Konzern der bundeseigenen Salzgitter AG hat das einzige Berliner Unternehmen der Schwerindustrie, die Borsig AG, einen stetigen Aufstieg genommen. Der Auftragsbestand erhöhte sich kräftig. Dieser Erfolg eines Unternehmens, dessen gesamte Produktionskapazität für Dampfkessel, Kompressoren, Dieselmotoren, Guß- und Schmiedestücke, Kälteanlagen und Röhren in Berlin liegt – in Gladbeck (Westf.) wird lediglich eine Montagewerkstatt unterhalten –, ist nach den Erläuterungen von Vorstandsmitglied Rudolf Lübcke keineswegs allein auf die Auftragsvergabe der „Verwandten“ aus der Salzgitter-Familie zurückzuführen. Nach Abschluß des letzten Geschäftsjahres, das eine Umsatzsteigerung um 21,2 (2,6) % auf 158,8 (131,0) Mill. DM gebracht hat, liegen aus dem Konzernverband bis jetzt Aufträge über rund 30 Mill. DM vor.

Mit dieser Feststellung soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, die Borsig-Verwaltung sei mit ihrer „Verwandtschaft“ unzufrieden. Sie ist es nicht, legt aber Wert darauf, ihre Kundschaft mit der eigenen Leistung zu überzeugen. Die Ausweitung des Geschäfts sei vielmehr, wie Lübcke an Hand des jüngsten Auftragseingangs feststellte, nicht nur eine Folge der noch immer guten allgemeinen Konjunktur, sondern besonders „der wachsenden Einsicht der Besteller“ in die Leistungsfähigkeit eines Westberliner Unternehmens. Dafür spricht nicht zuletzt der in den vorgenannten Zahlen nicht enthaltene unmittelbare Sowjetauftrag über Kompressoren für die Kunstdüngerproduktion im Wert von rund 20 Mill. DM. Er wurde im vergangenen Januar abgeschlossen und verteilt sich in der Auslieferung über drei Jahre. Damit ist er am jeweiligen Jahresumsatz nur geringfügig beteiligt.

Außer dem 1953 errichteten Röhrenwerk, dessen Produktion im Berichtsjahr wegen des anhaltenden Preisverfalls weiter gedrosselt wurde, haben alle übrigen Fertigungszweige zu dem weitaus besten Nachkriegsergebnis der Gesellschaft beigetragen. Zu dem naheliegenden Gedanken, das Röhrenwerk stillzulegen, bis es wieder Rentabilität verspricht, bemerkte Lübcke, es sei nur ein Teil des Stahlwerks, das überwiegend Guß- und Schmiedestücke für den eigenen Bedarf herstellt.

Da im Berichtsjahr die hohen Sondersätze für Berlinabschreibungen mit insgesamt 5,5 Mill. DM voll in Anspruch genommen wurden, denen nur etwa 4,1 Mill. DM Jahresgewinn gegenüberstanden, ergab sich per saldo ein Jahresverlust von fast 1,5 Mill. DM, der im Wege der Organschaft von der Salzgitter AG übernommen wurde. Während Produktion, Absatz und Aufträge demnach im allgemeinen keine Sorgen mehr bereiten, ist die Kostenentwicklung mehr als bedenklich, vor allem beim Personal. Obwohl der Personalbestand am Ende des Berichtsjahres mit 5600 infolge des Ausfalls von Ostberliner Grenzgängern um 160 niedriger als vorher und im Jahresdurchchsnitt nur geringfügig höher war, sind die Aufwendungen dafür um 16,4 (15,6) % auf 47,2 (40,8) Mill. DM gestiegen. Während die oft langfristigen Aufträge, die meist in Einzelfertigung abgewickelt werden, zu Festpreisen vereinbart sind, bestehen kaum noch Möglichkeiten, die inzwischen bereits wirksam gewordenen Lohn- und Gehaltserhöhungen durch Rationalisierung abzufangen. Wie Lübcke betonte, sind einer Preiserhöhung angesichts der wachsenden internationalen Konkurrenz, vor allem aus den EWG-Ländern, die gelegentlich bereits zu Auftragsverlusten geführt hat, aus Gründen der wirtschaftlichen Vernunft und der Marktlage äußerst enge Grenzen gesetzt. Diese Entwicklung bereite der Verwaltung „die allergrößte Sorge“. Deshalb sei zwar für das laufende Jahr trotz der Auslieferung einiger Großaufträge nach dem Bilanzstichtag etwa mit gleich hohem Umsatz zu rechnen. Über die Ertragslage sei jedoch zur Zeit keine Prognose möglich. G. G.