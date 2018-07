Weitere Kapitalerhöhung der Investitions- und Handelsbank AG

Die Investitions- und Handelsbank AG, Frankfurt am Main (IHB), an welcher der Münchener Finanzmakler Münemann maßgeblich beteiligt ist, befindet sich weiterhin in Expansion. Die Bilanzsumme, die sich 1960 um 75 % erhöhte, ist im vergangenen Jahr nochmals um 65 % auf weit über eine halbe Milliarde DM angewachsen. Das ist für eine junge Bank, die erst seit zwei Jahren im eigentlichen Geschäft ist, eine ungewöhnliche Entwicklung. Münemann der Vorsitzende des Aufsichtsrates, erklärte diese Erfolge damit, daß er sich in seiner dreißigjährigen Geschäftstätigkeit das Modell für eine seinen Vorstellungen entsprechende moderne Bank erarbeitet habe. Jetzt erst realisiert er dieses Projekt und bringt dabei seine angesehene Kundschaft ein. Die IHB ist also sozusagen über die Vermittlung von Schuldscheindarlehen in das Geschäft gekommen, ohne daß sie dabei in diesem Teil des Geschäftes sich selbst im Obligo befindet. Sie gewinnt nur die Anschlußgeschäfte; auf die Dauer kann sie diese nur halten – das betonte Münemann ausdrücklich –, wenn die Bank der Kundschaft gute Dienste leistet. Sie betreffen naturgemäß vor allem die Finanzierung, und zwar im mittel- und langfristigen Bereich. Deshalb muß man die Münemann-Gruppe als ein Ganzes betrachten, wobei der eine Teil des Geschäftes bei dem Finanzmakler in München, der andere Teil bei der Bank in Frankfurt zu liegen komme.

Eine Bank gewinnt nur Vertrauen, wenn ihr Eigenkapital ausreichend groß bemessen ist. Ein erst seit zwei Jahren arbeitendes und dabei dividendenzahlendes Institut kann naturgemäß aus dem normalen Geschäft keine großen inneren Reserven ansammeln. Tatsächlich verfügt die Bank bis jetzt noch über keine freien Rücklagen. Es ist ihr jedoch gelungen, die für Sammelwertberichtigungen bestehenden steuerlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Hierzu hat die IHB in jedem der letzten beiden Geschäftsjahre rd. 1,5 Mill. DM erwirtschaftet.

Sind die Reserven gering, dann muß die Bank auf ein hohes Nominalkapital Wert legen, zumal, wenn sich das Geschäft weiterhin expansiv entwickelt. Die Hauptversammlung soll deshalb ein genehmigtes Kapital von insgesamt 13,8 Mill. DM (einschließlich des noch nicht verbrauchten Teils des im vergangenen Jahr genehmigten Kapitals) schaffen. Wird die Kapitalerhöhung dem ganzen Umfang nach vollzogen, dann beträgt das Stammkapital 42 Mill. DM. Durch entsprechende Festsetzung des Bezugskurses läßt sich die Rücklagenbildung verbessern.

Münemann spricht davon, daß er für die weitere Ausgestaltung der Bank feste Pläne habe. So denkt er daran, freundschaftliche Beziehungen zu Privatbankiers an den anderen Bankplätzen der Bundesrepublik, eventuell über Beteiligungen, anzuknüpfen.

Die geschäftlichen Ergebnisse waren 1961 günstig. Mit 2,5 Mill. DM ist der Steueraufwand doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Das gibt einige Hinweise. Es wurde, ohne daß allerdings vorher Rücklagen gebildet wurden, ein Reingewinn von 2,6 Mill. DM erwirtschaftet. Er erlaubt es, für das für 1961 dividendenberechtigte Grundkapital von 22,5 Mill. DM eine Dividende von 10 % zu zahlen. W. R.