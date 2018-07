Als der Inhalt der sowjetischen Note über den deutschen Friedensvertrag bekannt wurde, war man sich im Westen – ohne vorherige Verabredung – völlig einig darüber, daß sie ein schlechtes Machwerk sei, nur dazu fabriziert, die Verhandlungen über einen deutschen Wehrbeitrag zu stören. Am schärfsten war die Ablehnung bei den Vertretern der Bundesrepublik ... In der Frage der deutschen Einheit sich so unüberlegt ablehnend zu verhalten, war der größte Fehler, den man als deutscher Politiker begehen konnte.

Richard Tüngel