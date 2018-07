Werbung als selbstlose gute Tat

Wer offenen Auges durch unsere Straßen geht, wer unsere Zeitungen und Zeitschriften nicht nur auf Sensationen hin durchblättert, dem werden graphisch wirkungsvoll gestaltete Anzeigen mit ausdrucksvollen Gesichtszügen alter Menschen begegnen, die einen Appell an alle richten: „Das Alter darf nicht abseits stehen!“ Mit aller Eindringlichkeit findet hier eine Frage millionenfache Verbreitung, die unser soziales Gewissen schärfen soll: „Dürfen wir die Alten beiseite schieben?“ Eine überzeugend formulierte Antwort darauf und der Hinweis auf das gute Beispiel einer Hilfe für die alten Menschen, mit dem namentlich genannte Mitmenschen bereits vorangegangen sind, machen den wesentlichen Inhalt dieser Werbebotschaften aus.

In der Suggestionskraft können es diese Anzeigen und Plakate sehr wohl mit der raffiniertesten Markenartikelwerbung aufnehmen. Ja, es fehlt auch die vollendete „Werbekonstante“ nicht: Zwei ineinander verschlungene Halbkreise, die mit den Worten „Miteinander“ und „Füreinander“ ergänzt werden, symbolisieren, um was es hier geht.

Die „Aktion Gemeinsinn“, die sich dieser modernen Werbung im Dienst der guten Tat bedient, ist vor drei Jahren von privater Seite angeregt worden und steht heute unter dem Ehrenpräsidium der Gattin des Bundespräsidenten. Sie arbeitet unabhängig von staatlichen Förderungsmitteln und ist ausschließlich auf den guten Willen aller angewiesen, die dem Aufruf dieser Aktion gefolgt sind oder folgen wollen. Die Liste der Förderer wird von Tag zu Tag länger und reicht vom angesehenen Bankier bis zur unbekannten Hausfrau.

Vielleicht gelingt es, breiteste Bevölkerungsschichten anzusprechen und aus ihrer Lethargie herauszureißen, die leider nicht nur gegenüber den Nöten des Alters auftritt. Auf dem Programm für die nächsten Jahre stehen denn auch die Nachbarshilfe, die Partnerschaft im Beruf und das Verhalten im Verkehr.

Die „Aktion Gemeinsinn“ ist in Anlehnung und nach dem Vorbild einer Institution entstanden, die in den Vereinigten Staaten bereits seit zwei Jahrzehnten mit großem Erfolg arbeitet – The Advertising Council. Dieser „Werberat“ hat sich in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt und ist auf der freiwilligen Mitarbeit vor allem der amerikanischen Wirtschaft begründet. Die amerikanischen Werbe-Agenturen setzen ihren Ehrgeiz darein, solche Kampagnen zu entwickeln – und zu finanzieren –, die ein Ziel verfolgen, das der Gemeinschaft dient. Die Themen reichen von der Aufforderung, Waldbrände zu verhüten bis zum Spendenaufruf für geistig Gestörte. Auch die Care-Paketaktion ist seinerzeit von diesem Werberat angeregt worden. Im Jahre 1960 beliefen sich die Aufwendungen der amerikanischen Werbe-Agenturen und Werbeträger für diesen Zweck allein auf über 180 Millionen Dollar.

Die amerikanischen Werbe-Agenturen wissen sehr wohl, daß sich der Gemeinsinn, den sie mit ihrer freiwilligen Beteiligung dokumentieren, „auszahlt“. Moral ist nicht immer unrentabel. Hier bietet sich eine glänzende Gelegenheit, die Werbung von dem Odium der Profitjagd zu befreien und sich gewissermaßen ein moralisches Alibi zu verschaffen. Die gute Tat ist also zugleich Werbung für die Werbung.

Diese Überlegungen sind es wohl auch nicht zuletzt gewesen, die zu einer solch erfreulichen Beteiligung auch der deutschen Werbe-Agenturen an der „Aktion Gemeinsinn“ geführt haben. Wie dem auch sei, Tatsache ist, daß die Werbeleute ihre Künste – und übrigens auch die Verlage ihren Anzeigenraum – hier kostenlos in den Dienst einer guten Sache stellen. Es bliebe zu wünschen, daß die modernen Überredungsmethoden, deren Beherrschung den Werbefachleuten im allgemeinen nachgesagt wird, auch in diesem Falle ihre Wirkung nicht verfehlen. Willi Bongard