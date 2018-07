Die Stunden andauernde langatmige Aktionärsdebatte auf der Hauptversammlung der Phoenix-Rheinrohr AG, Düsseldorf, stand in offenem Gegensatz zu dem von allen Sprechern immer wieder bekundeten Beifall für die besonders weitgehende Publizität dieses Unternehmens. Es wurde von Aktionärsseite anerkannt, daß Phoenix sogar über die Vorschriften der Aktienrechtsform hinausgeht. Aber was half das alles! Zwar konnte das Frage- und Antwortspiel der Hauptversammlung kaum noch wesentliche Tatsachen ans Licht bringen, aber das war für bekannte Dauerredner kein Grund, auf Ausführungen zu verzichten, für die eine Hauptversammlung das falsche Forum ist. Zu einem Hinweis auf den Mißbrauch des Fragerechtes sah sich der Versammlungsleiter, Prof. Dr. Robert Ellscheidt, indessen erst gegen Ende der Debatte – mehr als 6 Stunden dauerte die Veranstaltung – veranlaßt, als nämlich Erich Nold seinen umfangreichen Fragenkatalog vorlegte.

Im Mittelpunkt der Noldschen „Opposition“, standen – wieder einmal – die Verwaltungsbezüge, deren „riesige“ Höhe auch von anderer S.eite kritisiert wurde. Prof. Ellscheidt gab dazu bekannt, daß sich die Vorstandsbezüge von insgesamt 2,15 Mill. DM in 1,64 Mill. DM für aktive und 0,51 Mill. DM für ehemalige Vorstandsmitglieder und Hinterbliebene aufgliedern. Im übrigen setze sich, so wurde erläutert, dieser Posten aus fixen und variablen Anteilen zusammen. Und daß die variablen Bezüge in einem besseren Jahr höher ausfielen, sei nur logisch. Auf eine kritische Anmerkung zu der vorgenommenen Rücklagendotierung bei gleichbleibender Dividende berief sich Ellscheidt auf das Beispiel anderer Unternehmen, die gerade deshalb im Urteil der Börse gut wegkommen; Die Montanindustrie habe als mitbestimmter Wirtschaftszweig ein „gläsernes“ Portemonnaie, aber es genüge nicht, daß man nur hineinsehen könne, es müsse auch „etwas darinnen sein“.

Der Frage einer „angemessenen“ Dividende hatte auch das Vorstandsmitglied Dr. Hans Karl Vellguth in seinen Ausführungen vor Eintritt in die Tagesordnung besondere Aufmerksamkeit gewidmet; die Ausschüttung sei dann angemessen, wenn auch die Reservenbildung nicht willkürlich, sondern in „angemessenem“ Verhältnis zum erwirtschafteten Ergebnis stehe. Bei den Bilanzierungsgrundsätzen der Phoenix-Rheinrohr AG steht die angemessene, d. h. nicht willkürliche Dividende an oberster Stelle. Als zweites Prinzip erwähnte Vellguth die „Erhaltung des von den Aktionären zur Verfügung gestellten Kapitals in der Unternehmenssubstanz durch eine angemessene Reservenbildung aus dem erwirtschafteten Gewinn“. Gleichzeitig bekannte er sich mit einer weitestmöglichen Angleichung der Wertansätze der Handelsbilanz und der Steuerbilanz für einen „Schutz gegen willkürliche Bildung stiller Reserven“. Die anwesenden Aktionäre – es waren diesmal rund 88 % des Kapitals vertreten – nahmen diese goldenen Worte dankbar und beifällig auf.

Der Ausblick auf die Ertragslage des laufenden Geschäftsjahres mußte erwartungsgemäß zurückhaltend ausfallen. Es sei bereits sicher, daß das zu erwartende Ergebnis dieses Geschäftsjahres nicht dem des Berichtsjahres entsprechen werde, sagte Dr. Vellguth jedoch habe man über die Dividendenmöglichkeit für das Geschäftsjahr 1961/62 noch keine Übersicht. Diesem Tenor entsprachen auch, die Ausführungen des kaufmännischen Vorstandsmitgliedes Ernst Wolf Mommsen. Der Umsatz des Unternehmens hat sich in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres um 9,7 % ermäßigt; diese Rückschläge seien, bei allem Optimismus bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht wieder, auszugleichen.

Als neues AR-Mitglied bei Phoenix wurde der Generaldirektor der August Thyssen-Hütte AG, Bergass. Dr. Hans-Günther Sohl gewählt; von der Arbeitnehmerseite traten Prof. Dr. Bruno Gleitze, vom Wirtschaftwissenschaftlichen Institut der Gewerkschaften und Wilhelm Haferkamp vom DGB-Landesverband Nordrhein-Westfalen neu in den Aufsichtsrat der Phoenix-Rheinrohr AG ein.

Nmn.