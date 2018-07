Inhalt Seite 1 — Verwalter des Jammers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Barbara Bondy

Schon die Auseinandersetzung, die dem Erscheinen von Leonhardts Artikel „der Dichter und Dramatiker Hans Baumann“ vorausging, leuchtet nicht ein. Warum sollte der Artikel nicht erscheinen? Unmittelbarer, äußerer Anlaß war die Uraufführung des Stückes „Im Zeichen der Fische“ in Hamburg. Darüberhinaus scheint mir die Darstellung eines solchen Mannes, in seiner Vergangenheit und Gegenwart, publizistisch heute in hohem Maße vertretbar, gerade weil Baumann zu den „ungeklärten Fällen“ gehört. Reich-Ranickis Behauptung, Leonhardt habe eine Legende konstruiert, ist eine Unterstellung. Was für eine Legende? Daß Baumann offensichtlich gar kein Fall ist? Nichts spricht dafür, die Darstellung Leonhardts für falsch, schöngefärbt, legendär zu halten, selbst wenn er ein paar für die HJ geschriebene Lieder bei seiner Recherchierung übersehen haben sollte – wie Reich-Ranicki sagt. Was das umstrittene Stück selbst anlangt, so ist Joachim Kaisers Analyse nichts hinzuzufügen (in der es unter anderem heißt: „Ein brauchbares Objekt für Vereinstheater von Jugendgruppen, christlichen Zirkeln, CVJM-Theaterenthusiasten nicht ohne Gewinn zu spielen.“ Hat etwa auch Kaiser eine Legende konstruiert? Nichts ist unwahrscheinlicher).

Das Wichtigste am „Fall“ Baumann scheint mir folgender Satz aus Leonhardts Aufsatz zu sein: „Wo für die Bewältiger, die sich des Hilfsmittels der schrecklichen Vereinfachung bedienen, eine Geschichte aufhört, dort fängt sie in Wirklichkeit erst an, interessant und aufschlußreich zu werden“.

An diesem Punkt kommt man zu einigen grundsätzlichen Überlegungen:

1. Wieso verfährt man mit den Schriftstellern, die sich heute oder gestern der linken Diktatur angeschlossen und verschrieben haben, in manchen unserer tonangebenden literarisch-publizistischen Kreise so freudig tolerant, so vorurteilslos – während man bei den ehemaligen Anhängern der rechten Diktatur keine Differenzierung vornehmen zu müssen glaubt, ihnen keine apologetische Nuance, ja nicht einmal sachliche publizistische Bemühung konzediert?

2. Streng genommen, sollten nur diejenigen über die nationalsozialistisch belasteten Schriftsteller befinden, urteilen – und sie gegebenenfalls verurteilen –‚ die eindeutig selbst bewiesen haben, daß sie allen Versuchungen einer jeden menschenverachtenden Diktatur von rechts oder links – dem Sog der scheinbar legitimen Macht, den pervertierten Idealen – rein widerstanden haben.

3. Die sogenannte Bewältigung der Vergangenheit wird bei uns inzwischen häufig mit Methoden betrieben, die mit Sorge erfüllen: Die Ermordung der Juden ist ein publizistisch-polemisches Schlagwort geworden.