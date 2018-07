Von Wolf Jobst Siedler

Ich habe das Stück nur gelesen, nicht gesehen; mit meiner Legitimation, über die Ergiebigkeit einer bühnenmäßigen Realisierung der „Fische“ zu reden, ist es also ziemlich bescheiden bestellt. Erlauben Sie mir aber nach dem arabischen Sprichvon zu verfahren, wonach ein jeder seine Läuse für Gazellen hält. Ich möchte von meiner Unkenntnis des dramatischen Anlasses her argumentieren.

Wenn ich recht sehe, haben Sie bisher hauptsächlich davon gehandelt, ob der junge Baumann wirklich ein Nazi oder nur ein mißbrauchter Jugendbündler gewesen sei. Sie haben nachgeprüft, cb das Stück des jetzigen Baumann demokratische Elemente oder faschistische Rudimente besitzt. Es scheint, als ob alle Beteiligten (die damalige Jury, die Dramaturgen der Theater, die heutigen Diskussionsteilnehmer) diese Dinge für ausschlaggebend halten: Läßt sich der Nachweis führen, daß Eaumann damals tatsächlich ein ideologisch überzeugter Propagandist des Regimes gewesen ist und daß er heute noch in gefährlichen Kategorien denkt, wird der Fall Baumann ad acta gelegt.

Wird er das wirklich? Ich schiebe ein, daß ich mich, was die literarischen Qualitäten der Sache anlangt, ganz und gar auf die Seite Kaisers schlage. Ich füge hinzu, daß ich mich – was sozusagen die geistesgeschichtliche Mentalität der ‚,Fische“ betrifft – mit Reich-Ranicki verbünde: Der tumbe Edelmut in römischer Toga weist in seiner ungeschliffenen Rechtschaffenheit genau jenes Gefühlsklima auf, das seinerzeit die HJ-Stücke erfüllte. Ich mag die Art zu denken und zu sprechen nicht – ganz gleich, was da gedacht und gesprochen wird.

Aber mir kommt es so vor, als ob man jetzt erst an den Punkt kommt, an dem das Fragen interessant wird. Wie sieht die Sache aus, wenn eines Tages ein faschistischer Kopf von Rang daherkommt und ein faschistisches Literaturwerk von Rang präsentiert? Ein Schauspiel von der formalen Überredungskraft des Jüngerschen „Arbeiter“? Ein Roman von der stilistischen Brillanz der Bennschen Aufsätze aus dem Frühsommer 33? Ein Gedichtband von der gefährlichen Faszination des Spenglerschen Geschichtsbuches? Sie meinen, das habe es nicht gegeben?

Ich stimme zu. Die literarischen Verlautbarungen des Dritten Reiches sind von stumpfer Begriffsstutzigkeit. Was da aus den Akademien und Schrifttumskammern quoll, folgte mehr dem Schema: ein Turnreck im Garten und auf. den Höhen Johannisfeuer. Selbst Baumanns „Morsche Knochen“ atmen ja nicht kalte Bösartigkeit aus, sondern schulbubenhafte Unverwüstlichkeit, die mit einem Ranzen ums Lagerfeuer hockt. Die intellektuelle Ergiebigkeit des Nationalsozialismus steckt woanders; zum Beispiel in den staatsrechtlichen Entwürfen Carl Schmitts und Ernst Rudolf Hubers.

Wo aber Dinge dieser Art erörtert werden, müssen hypothetische Fälle einbezogen werden. Der Unverstand des Blunckschen Saga-Geraunes darf uns nicht hindern, Möglichkeiten zu bedenken. Zumal Gestalten wie Bontempelli, Gentile, Pound, Céline, Montherlant (von Sorel und Pareto zu schweigen) darauf hindeuten, daß es einen literarischen Faschismus von beträchtlicher Ansehnlichkeit gegeben hat. Läuft Reich-Ranicki Argumentation nicht darauf hinaus, diese ganze Literatur sozusagen administrativ aus Deutschland zu entfernen? Indem nämlich die Theater ermahnt werden, solche Sachen nicht zu spielen.