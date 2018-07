Die Statistiken der Schweizerischen Nationalbank zählen fünf Institute zu den Großbanken, von denen sich aber drei deutlich abheben. Das sind, in alphabetischer Ordnung, die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG), der Schweizerische Bankverein (SBV) und die Schweizerische Kreditanstalt (SKA). So urteilt das Ausland, aber das ist keine Richtschnur für das Inland. Die beiden letzteren glauben, nämlich, daß sie doch noch eine Stufe höher stehen als die Bankgesellschaft. Warum?

Zunächst werfen sie der SBG vor, daß sie die weitaus jüngste ist. Das scheint nicht zu stimmen, weil sie dieses Jahr ihren hundertsten Geburtstag feiert, wogegen auf dem Jahresbericht des Bankvereins nur die Aufschrift „90. Geschäftsbericht“ prangt. Aber das Alter einer Bank ist, entgegen der allgemeinen Ansicht, ebenso „interpretierbar“, wie das Alter einer Frau. Die Bankgesellschaft entstand nämlich erst im Jahre 1912 durch Fusionen, aber eines der „Ursprungsinstitute“ war damals genau 50 Jahre alt. So ergeben 50 + 50 die erwünschten 100. So weit, so gut.

Vor nicht allzu vielen Jahren wurde auch noch argumentiert, daß während der großen Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre die beiden anderen „glatt“ durchkamen, die Bankgesellschaft aber einen Schnitt am Aktienkapital vornehmen mußte. Das liegt heute weit zurück und wurde durch die seitherige glanzvolle Entwicklung der Bankgesellschaft dermaßen wettgemacht, daß dieser Hinweis aus den Gesprächen ganz verschwunden ist. Geblieben seit jener Zeit ist aber ein Abstand in den ausgewiesenen eigenen Mitteln – und hier haken die beiden anderen immer wieder an (wobei sie sich auch gegenseitig mit Argus-Augen beobachten, damit keine der anderen um mehr als eine zufällige Kopflänge vorauseile). Um diese Frage ist vor einigen Monaten zwischen den „drei Großen“ eine Kontroverse entbrannt, die auch in der Öffentlichkeit registriert wurde.

Zweifellos hat die Bankgesellschaft in den allerletzten Jahren mächtig aufgeholt. In den drei letzten Jahren ist ihre Bilanzsumme um 52,6 % gestiegen, gegenüber 39,9 % für den Bankverein und 48 % für die Kreditanstalt. Es entbehrt nicht der Pikanterie, daß „insiders“ vom Bankverein hinzufügen, auch dort hätte die Bilanzsumme weit stärker steigen können, wenn man die Treuhandgelder mitberechnet hätte, wie man es bei der Kreditanstalt vermutet. Diese beiden arbeiten aber sehr harmonisch zusammen und haben sogar eins gemeinsame Organisation für Investment-Trusts, die Société Internationale des Placements (SIP) in Basel, wogegen die Bankgesellschaft in diesem Felde ein Einzelgänger ist, ihre INTRAG aber weit größer ist als die SIP.

Außerdem befolgt die Bankgesellschaft eine sehr aktive – nach einem anderen Wortlaut eine „aggressive“ – Filialpolitik, wogegen die beiden anderen ihre Netze systematisch, aber in einem langsameren Tempo entwickeln. Der Bankverein ging erst vor wenigen Jahren dazu über, eigene Filialen außerhalb von Finanz- und Industriezentren zu eröffnen, so z. B. in Bern. Die Bankgesellschaft begründet ihre abweichende Geschäftspolitik mit der Notwendigkeit, sich für ihr besonders großes Geschäft mit Investment-Trusts direkte Kontakte mit einem bedeutenden Kundenkreis zu sichern. Die andern beiden meinen aber, das Filialgeschäft sei besonders arbeitsintensiv und beim chronischen Mangel an Nachwuchs sei es zumindest unvorsichtig, seine Kräfte just, an dieser Stelle, zu überspannen. Auch dies ist stichhaltig. Also haben beide Teile recht. Die Tatsache bleibt aber bestehen, daß die Bankgesellschaft kleinere Provinzbanken wie Austern verschluckt, ein Versuch des Bankvereins, ihr diese schmackhafte Kost zu verpfeffern, hingegen mißlang.

Das Fazit ist nun; daß die Bankgesellschaft in den letzten Jahren ihr Aktienkapital ungefähr im gleichen Rhythmus aufgestockt hat, wie etwa ein vermögender Autoliebhaber sich neue Wagen anschafft, wogegen die beiden anderen sich eher an den tatsächlichen Bedarf hielten (laut Bankengesetz muß zwischen den eigenen Mitteln und den Sichtverbindlichkeiten ein Mindestverhältnis bestehen). Der Bankgesellschaft gelang es, durch die Finanztransaktion vom vergangenen Februar „gleichzuziehen“. Mit einem etwas kleineren Aktienkapital aber etwas höheren ausgewiesenen Reserven rennt sie seither mit den beiden anderen auf gleicher Höhe und nur ein Zielphoto könnte entscheiden, ob eine der drei wirklich um eine Nasenlänge voraus ist.

Dieser scharfe Konkurrenzkampf hat nichts. Schädliches an sich; er brachte in das Geschäftsleben im Gegenteil sehr erfreuliche Gebräuche. Ihm verdankt das Publikum einen wirklich erstklassigen Kundendienst bei allen drei Großbanken (und auch bei den übrigen) zu sehr annehmbaren Bedingungen. Nirgends in der Welt sind die Kommissionen für Kundenkonto oder die Spesen im Börsengeschäft „hin und zurück“ so niedrig wie in Zürich (was man von den Arbeitslöhnen oder vom Butterpreis nicht behaupten kann)!

J. F. Kövér