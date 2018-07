Professor Martin Ryle spürt unsichtbare Sterne auf

Von Egon Larsen

Der britische Schatzkanzler Selwyn Lloyd wird vielleicht einmal in die Geschichte der Wissenschaft eingehen als der Mann, der es den Forschern ermöglichte, die uralte Frage nach Ursprung und Werden des Weltalls zu beantworten. Wahrscheinlich hat er sich das gar nicht überlegt, als er kürzlich fünfeinhalb Millionen Mark aus dem Staatssäckel abzweigte, die zum Bau eines neuartigen Radioteleskops verwendet werden sollen.

Der Forscher, der es entworfen hat und nach der Fertigstellung im Jahre 1964 damit arbeiten wird, heißt Martin Ryle. Man findet ihn in seinem einfachen Arbeitsraum im Cavendish-Laboratorium der Universität Cambridge – jener Forschungsstätte, der man den Ehrentitel „Wiege der Genies“ verliehen hat. Hier formulierte James Clerk Maxwell seine Theorie der elektromagnetischen Wellen, hier entdeckte Joseph John Thomson das Elektron und James Chadwick das Neutron; hier spaltete Rutherford zum ersten Male Atomkerne, hier wandelten Cockcroft und Walton die ersten Elemente künstlich in andere um; hier stößt man heute in die Kleinstwelt der Biologie vor und in die Unendlichkeit des Weltraums.

Martin Ryle, Professor für Radioastronomie, gehört der jüngeren Generation der britischen Forscher an. Kurz nach Kriegsende stand er vor der Frage, welches Gebiet er für seine wissenschaftliche Laufbahn wählen sollte. Der damalige Direktor des Cavendish-Laboratoriums, Sir Lawrence Bragg, riet ihm, sich der Radioastronomie zu widmen.

Die „Astronomie bei Tageslicht“, wie man sie damals nannte, war noch ein wenig beschriebenes Blatt in der Geschichte der Forschung. Sie ging auf das Jahr 1932 zurück, als Dr. Karl Jansky von den Laboratorien der Beil-Telephongesellschaft in Amerika Radiowellen empfing, die von einer unsichtbaren Quelle am Himmel zu kommen schienen. Anderthalb Jahrzehnte lang hatte sich die Forschung so gut wie überhaupt nicht mit diesem eigenartigen Phänomen befaßt, aber während des Zweiten Weltkriegs waren weit stärkere und empfindlichere elektronische Geräte entstanden, mit denen sich die Untersuchung dieser Wellen wohl lohnen konnte.

Observatorium im Schuppen