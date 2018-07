Fünfzehn Professoren – unter ihnen Max Born, Rudolf Fleischmann, Wilhelm Flitner und Bruno Snell – forderten in einem offenen Brief an alle Abgeordneten des Bundestages, daß in der neuen Fassung des Strafgesetzbuches das Duell und die Mensur als strafbare Delikte aufgeführt werden sollten.

„Wir halten es auf Grund langer Erfahrungen für erforderlich, daß Duell und Mensur besonders genannt und wirksame Strafen dafür angedroht werden“, heißt es in diesem Brief. „Wir glauben, daß deutsche Studenten der Nachkriegszeit aus politischen, sozialen, moralischen und religiösen Gründen – auch unabhängig vom Wortlaut des kommenden Strafgesetzbuches – es nicht mehr mit ihrer Würde vereinbaren können, sich an einem Duell oder einer Mensur zu beteiligen.“ Das Duell werde wie eine Art Faustrecht empfunden, und die Mensur wirke „als Erziehungsmittel zum Duellstandpunkt.“ Außerdem diene die Mensur oft zur Tarnung von Duellen. Duell und Mensur ließen sich nicht mit der heutigen Moral zivilisierter Völker vereinigen. Es reiche nicht aus, wenn das Duell nur als Totschlag oder Totschlagsversuch mit Strafe bedroht werde und die Mensur nur als versuchte gefährliche Körperverletzung.

In der Argumentation fällt die Formulierung auf, daß sich Duell und Mensur nicht mit der „Würde“ des Studenten vertrügen. Denn gerade auf die „Würde“ berufen sich ja auch mit Vorliebe jene, die der Mensur und dem Duell das Wort reden und in diesen Übungen die besondere Schule und den Schutz der Mannesehre sehen wollen. Es ist darum reizvoll, einen Blick auf die Kulturgeschichte des Zweikampfes zu werfen. Auch wenn man die heutige Form des Duells und der Mensur nicht einfach gleichsetzen darf mit den geschichtlichen Vorläufern des Zweikampfes, läßt sich doch nicht übersehen, daß sich Spuren mythischen Denkens, milieubedingter Rechtsauffassung und naiver Religiosität, merkwürdig verfilzt mit der Freude am Kampfspiel und einem genormten Ehrbewußtsein, bis in die Gegenwart verfolgen lassen.

Schon sehr früh hebt sich! vom Kampf, der nichts anderes ist als der Versuch, sich mit roher Gewalt durchzusetzen, eine besondere Spielart ab, die sich an bestimmte Voraussetzungen, Regeln und Motive gebunden fühlt. Man könnte es – so absonderlich es klingt – die „Kultivierung des Kampfes“ nennen. Voraussetzung dieser „verfeinerten“ Kampfform ist, daß der Gegner nicht schlechthin als Barbar und Bestie angesehen wird, sondern – trotz aller Gegensätze – als gleichgeachtet gilt. Wo diese Voraussetzung gegeben ist, weiß sich der Kämpfer auch in der Kampfweise bestimmten Regeln der Fairneß verpflichtet, die Gemeinheit und niedrige List ausschließen. Der Kampf wird zu einer Art „blutigem Spiel“ geadelt. Seine Motive sind weniger der materielle Nutzen als vielmehr: Ehre und Vergeltung oder der Beweis des überlegenen Machtanspruches.

Das „Kampfspiel“ wird in archaischen Kulturen oft zu einer sakralen Bedeutung erhoben. Es ist nicht nur Schule und Schauplatz des Mutes und der Kraft. Es ist Spruch der Götter, die durch den Sieg beweisen, wer sich ihrer Gunst erfreut. Oder es ist eine Form des Rechtsverfahrens, um in einem undurchsichtigen Prozeß zu ermitteln, auf wessen Seite das Recht zu suchen sei. Der, Zweikampf der Tapfersten konnte als Orakel dienen, um den Ausgang der Schlacht vorauszusagen. Er konnte eventuell sogar die Schlacht ersetzen. Schon die Krieger Theoderichs bei Quierzy an der Oise sagen: „Besser, daß einer fällt – als ein ganzes Heer!“

Das Duell und die Mensur dürfen nicht schlechthin identifiziert werden mit den historischen Formen des Zweikampfes. Aber doch wird hier – bei aller Disziplin und Fairneß – das „Recht des Stärkeren“ unterstellt. Wer gewandter ist und kräftiger, darf nicht nur den Vorteil, sondern auch die gewichtigere Ehre für sich beanspruchen. Wer aber darauf verzichtet, seine Würde durch den Waffengang zu beweisen, mit dessen Ehrgefühl soll es angeblich nicht weither sein.

Es ist absurd, im „Sieg“ ein Gottesurteil zu sehen. Aber noch absurder ist es, schon aus der eigenen Waffentüchtigkeit ein Recht abzuleiten oder ihr eine Beweiskraft zuzuschreiben. Falls aber der Kampf gar kein Recht ermitteln soll, ist nicht einzusehen, warum der Verlierer – sofern er doch im Recht ist – einzig zur Bestätigung seiner Ehre Tod oder Verletzung in Kauf nehmen soll.

„Ehre“ ist – weiß Gott! – mehr als „Prestige“. Gerade ein Rechtsstaat sollte sich dadurch auszeichnen, daß weder Macht noch Kraft als ausschlaggebende Beweismittel gelten, wenn es um die Gerechtigkeit geht. Soweit aber die Mensur nicht mehr sein will als Mutprobe, Schule der Disziplin, Sport: so muß man sagen, daß ein so blutiger und riskanter Sport sich selbst – als „Spiel“ – in Frage stellt. Und darum ist der Vorstoß der fünfzehn Professoren zur Änderung des Strafgesetzbuches zu begrüßen.