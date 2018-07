Filter für Spiegel

Gewöhnliche Spiegel reflektieren nicht nur das Licht, ndern auch Wärmestrahlen, was zum Beispiel in Kinoprojektoren besondere Kühlgebläse erforderlich macht. Glasfenster hingegen lassen neben dem Licht auch die Wärme passieren, wodurch in modernen Häusern oft unerwünscht hohe Temperaturen entstehen. Diesen beiden Schwierigkeiten kann nun abgeholfen werden mit dem „Heißspiegel“ und dem „Kaltspiegel“, die von einer amerikanischen Glasfabrik geliefert werden. Dünne Interferenzfilter auf der Glasoberfläche, die nur Strahlen bestimmter Wellenlängen reflektieren, sorgen dafür, daß in dem einen Fall das Licht und in dem anderen die Wärmestrahlen zurückgeworfen werden.

Motorisierte Schwimmer

Schwimmer und Taucher brauchen sich nicht mehr anzustrengen, wenn sie sich den kleinen Schiffsmotor anschnallen, den vier junge Kalifornier zur Zeit in Long Beach erproben. Das Gerät ist für Rettungsschwimmer und Froschmänner gedacht, aber zunächst ist das Patent von einer Firma angekauft worden, die den kleinen Preßluftmotor an Badegäste verleihen will.

Automatischer Laborant

Bis zu 2000 chemische Blutanalysen pro Tag können mit einem vollautomatischen Gerät durchgeführt werden, das von schwedischen Chemikern, den Brüdern Gunnar und Ingmar Jungner, in vierzehnjähriger Forschungsarbeit entwickelt wurde. Der Apparat transportiert die Reagenzgläser, setzt die benötigten Chemikalien zu, liest die Werte ab, notiert sie, reinigt und trocknet seine Behälter und stellt sich nach Erledigung der Arbeit selbständig ab. Da die Anlage kaum menschlicher Wartung bedarf, kann man sie über Nacht arbeiten lassen. Ein anderer Vorzug des Gerätes ist seine Fähigkeit, in einem Arbeitsgang zehn verschiedene Blutanalysen aus einer Blutprobe anfertigen zu können.

Ferngesteuerter Maler