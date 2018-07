Spätestens seit der DM-Aufwertung war es sicher, daß man von „hoher Hand“ die Wettbewerbsvorsprünge der deutschen Industrie auf den Weltmärkten abzubauen beabsichtigte. Man wollte den Export drosseln – und damit auch die Konjunktur. Ohne Zweifel ist die Bundesregierung hierin erfolgreich gewesen, wie die auf Teilgebieten rückläufige Produktion und die dünner werdenden Auftragsbücher in manchen Industriezweigen beweisen. An den Börsen hat es nachweisbar Leute gegeben, die eine solche Entwicklung vorausgesehen haben, denn sonst hätten sich die Aktienkurse im vergangenen Jahr nicht – unter Schwankungen – abwärts bewegt. Anfang März schien man nun der Auffassung zu sein, daß in den Kursen die veränderte Konjunktursituation ausreichend zum Ausdruck kam und daß auch das sogenannte politische Risiko genügend berücksichtigt worden ist. Aber nur die unverbesserlichen Optimisten träumten von einer baldigen Hausse. Verbreiteter war die Meinung, daß man mit begrenzter Auf- und Abwärtsbewegung den Sommer überstehen würde. Erst für den Herbst oder spätestens für das Frühjahr 1963 rechnete man mit einem allgemeinen Wiederanstieg.

Alle Prognosen wurden jetzt durch die Rede des Bundeswirtschaftsministers zur Konjunktursituation in der Bundesrepublik über den Haufen geworfen. In Börsenkreisen sah man sie zunächst keineswegs als ein „Ereignis“ an, denn was Erhard sagte, war ja seit vielen Monaten in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen zu lesen. Rückläufige Gewinne, schwieriger Export und höhere Löhne – um diese Probleme kreiste die Diskussion schon seit langem. Wenn dennoch nach der Rede von Prof. Erhard die sogenannten Kleinanleger an die Bankschalter stürzten, um sich von ihren Aktien zu befreien, dann zeigt dies recht drastisch, wie wenig sich bislang der „Kleinanleger“ für den Wirtschaftsteil seiner Zeitung interessiert hat, denn sonst hätte er nicht so reagieren können.

Das Weitere spielte sich dann an der Börse nach Plan ab. Die VW-Aktien und andere Publikumspapiere (besonders die Montan-Werte) gerieten unter den Druck der aus vielen Kanälen fließenden Abgaben. Das Bundesschatzministerium versuchte zwar am Wochenbeginn die in den sinkenden Kursen der VW-Aktien zum Ausdruck kommende Verkaufsneigung der Erstzeichner einfach zu leugnen, als es behauptete, daß sich bei den Besitzern von VW-Aktien keinerlei Unruhe übedie Kursentwicklung zeige. Aber die Banken und Sparkassen wissen es besser. Heute wird man davon ausgehen können, daß etwa 30% der Erstzeichner sich von den VW-Aktien wieder getrenn: haben.

Als die Unruhe im breiten Börsenpublikum sichtbar wurde, stoppten die bisherigen Aktienkäufe: sofort ihre Tätigkeit. Auch das Ausland wurde wach. Zum ersten Mal seit mehreren Wochen floß aus ausländischen Kapitalkreisen wieder Material an die deutschen Börsen zurück. Dies – und selbstverständlich auch Leerverkäufe der Spekulation – führten im Verein mit den kritiklosen Abgaben der Kleinanleger zu der ungewöhnlichen Börsenschwäche. Waren zunächst nur die breit gestreuten Aktien davon betroffen, so griff die Baisse-Bewegung schließlich auch auf andere Werte über Realisiert wurde überall dort, wo es noch mit Gewinn möglich war. Daher die Kursverluste bei den Banken, Elektro- und Bauwerten. Die Käuferseite erwies sich als nervenstärker als die Verkäufer Selbst die Kursstürze am Wochenbeginn vermochten sie nicht aus ihrer Reserve herauszulocken.

Überraschend gut gehalten haben sich die drei großen IG-Farben-Nachfolger, von denen gesagt wird, daß sie die Konjunkturangleichung schon hinter sich haben. Hier merkt man eine gewisse Stabilität, die man sowohl auf die kommenden Bilanzen zurückführen kann, aber auch auf Vorbereitungen für die Hoechster Kapitalerhöhung. Denn ein Ausgabekurs von 275% läßt sich nur durchsetzen, wenn der Kurs der Aktien vorher, gepflegt wird. Unter Druck lagen dagegen die Aktien der Chemie-Verwaltung. Eine Verlautbarung zur Geschäftslage der Bunawerke Hüls GmbH zeigte, wie sehr die Exporte unter der Auslandskonkurrenz gelitten haben. Die Lage ist hier – genau so wie bei den Chemischen Werken Hüls keineswegs rosig. Deshalb hielt man bei der Holding (Chemie-Verwaltung) eine weitere Kurskorrektur für angebracht. Ob dabei auch Verkäufe aus einem Bremer Paket eine Rolle gespielt haben, ist schwer zu beweisen. Möglich wäre es.

Kurt Wendt