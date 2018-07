gru, Köln

Seit zwei Jahrzehnten schon wagt kein Kölner mehr daran zu zweifeln, daß der Zahn der Zeit Löcher und Ritzen in das hundertzwanzig Jahre alte Stadtgefängnis „Klingelpütz“ genagt hat. Mancher ist davon überzeugt, daß es nur noch an den Insassen liegt, ob, wann und wie sie den Staub ihrer Zellen von den Füßen schütteln. Auf Grund jüngster Ereignisse fragen nun aber rechtlich denkende Kölner besorgt, ob nicht auch das gute Herz mancher ihrer Mitbürger offen sei wie der Klingelpütz.

A.n Mittwoch der vergangenen Woche wählten wieder einmal – dazu am hellen Tage – zwei Klingelpütz-Zöglinge den Weg in die Freiheit. Für das Tor der inneren Gefängnismauer hatten sie sich an einsamen Abenden in ihrer Zelle einen Schlüssel gebastelt. Das Material dazu lieferte ihnen ein blecherner Marmeladeneimer, aus dem die beiden auch einen Ofen anfertigten. An einem Feuerchen schweißten sie den Schlüssel, bis er hart genug war.

Beim morgendlichen Spaziergang im Gefängnishof verließen sie den Kreis ihrer Kameraden und verschwanden durch das Tor. Als sie über die äußere Mauer kletterten, erhielten sie unerwartete Schützenhilfe: Passanten, die die beiden Männer beobachteten, feuerten sie durch Zurufe an. „Wie die Fußballstars wurden wir mit Beifall überschüttet“, berichteten die beiden stolz der Polizei, die sie noch am gleichen Tage wieder dingfest gemacht hatte. Am Morgen aber hätten sie fast vergessen, das Weite zu suchen, hätte ihnen nicht ein umsichtiger Bürger zugerufen: „Nu maaht üch äwwer fott.“ Die beiden fuhren im Taxi davon.

Weniger freundlich reagierte man im Klingelpütz auf die Flucht der Galgenvögel: der eine soll wegen Mord, der andere wegen Mordversuch angeklagt werden.