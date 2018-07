So eindrucksvoll sich die Erfolge der privaten Bausparkassen im Jahre 1961 auch ausnehmen, in Wiesbaden, wo sich der „Verband der Privaten Bausparkassen e. V.“ mit seinem Jahresbericht dieser Tage der Presse stellte, war davon nur am Rande die Rede. Die Diskussion beherrschte vielmehr ein anderes Thema: die Sparförderung. Die Kassen fürchten nämlich, der durch alle Parteien gehende „eigentumspolitische Ehrgeiz“ könnte die Sonderstellung des Bausparens in der Sparförderung gefährden. Mit anderen Worten: sie wehren sich dagegen, die Sparprämie, die langfristige Sparleistungen bekanntlich nur mit einer staatlichen Zugabe von 20 % honoriert, an die Wohnungsbauprämie anzugleichen, die den bausparenden Bundesbürger im günstigsten Falle (Verheiratete mit drei Kindern) mit 35 % prämiiert, wobei allerdings der Höchstbetrag stets bei 400 DM liegt. Fast noch mehr Sorge als eine mögliche Angleichung der Sparprämie an die Wohnungsbauprämie bereitet den Bausparkassen jedoch eine andere Initiative, der Zugriff auf die fast schon „klassische“ Begünstigung aus dem Jahre 1934, die Abzugsfähigkeit von Bausparleistungen als Sonderausgaben. Eine solche Maßnahme, heißt es im Jahresbericht, sei sparpolitisch nicht begründet und müßte „verheerende Auswirkungen auf die Bauspartätigkeit“ haben.

Dieser Alarmruf kommt nicht von ungefähr. Die „Sonderausgaben-Sparer“, der Zahl nach nur etwa ein Drittel aller Bausparer, steuert fast die Hälfte der gesamten Bausparleistungen bei. Ein Fortfall dieser Begünstigung würde nach Auffassung der privaten Bausparkassen einen großen Teil dieser (einkommenstarken) Bausparer auf das Versicherungssparen, der einzigen dann noch steuerbegünstigten Sparform abdrängen. Die Folge davon wäre „eine Verlängerung der Wartezeiten, die sich vor allem für Bezieher kleinerer Einkommen, d. i. die Masse der etwa 1,5 Millionen Prämiensparer, der privaten und öffentlichen Bausparkassen, die höhere Sonderleistungen zur Verbesserung ihrer Zuteilungsaussichten nicht erbringen können, nachteilig spürbar machen würde.“

So viele Argumente in Wiesbaden auch für die Aufrechterhaltung der bisherigen Sonderstellung des Bausparens mobilisiert wurden und so sehr sich auch das Bausparen als festumrissene Zwecksparform von anderen Sparformen unterscheiden mag: am überzeugendsten blieb jener Leiter einer Bausparkasse, der in kleinerem Kreise daran erinnerte, daß für die Masse der kleineren und mittleren Einkommensbezieher Grund und Boden seit eh und je die elementarste Form der Eigentumsbildung sei. Und wer wollte ihm auch schon darin widersprechen, daß das Haus eine ganz andere Beziehung zum Eigentum vermittelt, als manch anderer eigentumspolitischer Schlager der letzten Zeit?

Die Gegenoffensive der Bausparkassen hat also ihre guten Gründe. Während 1961 beispielsweise das Kontensparen an Boden verlor, konnten die Bausparkassen ihre Position weiter festigen. Von der Gesamtersparnis von 17,3 Mrd. DM absorbierten sie allein 4,0 Mrd. DM, die „Bausparquote“ verbesserte sich von 22,5 auf 23,1 %. Mehr noch: die politischen Störungen blieben ohne Einfluß. Die Sparleistungen waren auch 1961 etwa doppelt so hoch wie die vertraglich vereinbarten Pflichtsparraten von jährlich rund 5 % der abgeschlossenen Bausparsumme. Ein Umstand, der die Wartezeit bis zur Zuteilung der Verträge seit Jahren recht kurz hält und sich gleichzeitig vorteilhaft auf das Neugeschäft auswirkt. Der Steuer- bzw. prämienbegünstigten Sonderstellung des Bausparens ist es jedenfalls zu danken, daß trotz stark gestiegener Bau- und Baulandpreise der Bausparvertrag in weiten Kreisen der Bevölkerung noch immer als sehr attraktiv gilt. Immerhin wird man sich in Bonn wohl auch dieser Argumente erinnern müssen, wenn die Sparförderung auf die parlamentarische Tagesordnung rückt. lz