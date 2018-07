Inhalt Seite 1 — Hexenmeister der Fußballstrategie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die erstaunliche Popularität Josef Herbergers, der in diesen Tagen 65 Jahre alt wird, gehört zu den massenpsychologischen Phänomenen unserer Zeit. Manchen mag es als ein bedrohliches Menetekel erscheinen, daß die Meinungen eines Fußballtrainers die Spalten der Presse füllen, während die weltverändernden Entdeckungen eines Nobelpreisträgers mit wenigen Zeilen abgetan werden. Aber Publizität ist noch kein WertmaßStab. Wer diesen Fußballtrainer schon lange persönlich kennt und ihn in den verschiedensten Lebenssituatiönen beobachten konnte, sei es als glänzender Spieler, der mehrmals in der Nationalmannschaft stand, oder als Stratege und Psychologe in- der Kabine vor einem entscheidenden Länderspiel oder als geschickter Leiter einer Pressekonferenz — der weiß, daß diese Volkstümlichkeit mehr ist als hochgespielte "Publicity" oder ein Sonderfall von Massensuggestion, obwohl von beiden ein Quentchen dabei ist.

Allein die Tatsache, daß dieser Mann seit 1936 als Nachfolger von Dr. Otto Nerz, den man damals sogar mit dem Professorentitel schmückte, als alleiniger. Verantwortlicher der deutschen Nationalmannschaft fungiert, ist ein einmaliger Vorgang. Im rhythmischen Auf und Ab der Erfolgskurve gibt es dank der so labilen Gunst der Masse ein ungeschriebenes Gesetz, daß einem länger anhaltenden Tief der Mannschaft der Trainer zum Opfer fallen muß. Ein Trainer soll "Fortune" haben wie die Generale Napoleons. Der Erfolg ist alles, ein Wenn und Aber dagegen nichts. Herbergers Sternstunde kam 1954 in Bern. Mit der Fußball Weltmeisterschaft war der absolute Gipfel, der Traum jeden Trainers erreicht. Aber schlagartig nach diesem Übermaß an Glück — die Ungarn waren an sich in der Schweiz das bessere Team — schien es ihn zu verlassen. Die ominöse Gelbsuchtaffäre passierte, über die von den Wissenden der wohltätige Mantel des Schweigens gebreitet wird, und ein großer Teil der Mannschaft fiel dadtrch aus, und jetzt gingen die Länderspiele am laufenden Band verloren.

Die Massen murrten, die Sportreporter liefen etwas Unmut zwischen den Zeilen spüren, aber niemand wollte wirklich glauben, daß Herberger und seine Mannschaft nicht mehr siegen könnten. Jeden anderen Trainer hätte die Menge davongejagt, aber Herberger ist selbst in den Augen der Fußballfans mehr als nur ein Trainer. Und tatsächlich, bei den Weltmeisterschaften 1958 in Schweden war der kleine Mannheimer Zauberer mit seiner Mannschaft wieder da: Ein glanzvoller Sieg mit 3:1 über die argentinischen Ballkünsder als rauschende Ouvertire.

"nur" der vierte Platz erreicht, aber das war mehr, als die kühnsten Prognostiker vorherzusagen gewagt hatten.

Jenen allerdings, die etwas mehr von seiner Stellung, die durch einen Vertrag auf Lebenszeit mit dem Fußballbund fixiert ist, und auch etwas von seinen Möglichkeiten wissen, ist bekannt, daß er zwischen den Weltmeisterschaften die Nationalmannschaft so gut wie gar nicht "trainieren" kann; das besorgen die Vereinstrainer. Nur wenn das Weltturnier seine Schatten vorauswirft, hat er die Chance, öfter in Kurzlehrgängen mit den Kandidaten zu arbeiten und sie — wie diesmal — insgesamt in fünf öffentlichen Probespielen ins Examen zu schicken. Während der Weltmeisterschaft selbst kann er daan die Spieler das einzige Mal wenigstens mehrere Wochen unter seine Fittiche nehmen.

In diesem kurzen Zeitraum gelang es dem Buidestrainer jetzt bei allen drei Weltmeisterschaften , an denen wir beteiligt waren, die deutsche Mannschaft unter die letzten Vier zu bringen und davon einmal den Jules Rimet Pokal, der nicht etwa nach einem großen Spieler, sondern nach einem französischen Funktionär benannt ist, zu gewinnen.

Deshalb hofft die große "Fußballgemeinde", daß diesen alten Hexenmeister mit seinem sorgenzerpflügten Gesicht und seinen listigen blauen Äuglein die Künste nicht verlassen haben. Sein Abrakadabra, das von der Seelsorge bis zur Vitaminspritze reicht, soll das Zauberstück vollbringen, unsere heutige Mannschaft, auf die in der Welt niemand auch nur einen Pfifferling gibt, in Santiago de Chile zumindest wieder in die letzte Runde zu bringen.