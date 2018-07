Die Kunst, das Wort „dumm“ zu steigern, hat in kulturell belebten Zeiten einst die Stilblüte zustande gebracht: „Dumm..., dümmer..., Tenor!“ Heute haben wir den Tenören Abbitte zu tun. Der Satz muß heißen: „Dumn, dümmer, Feldmarschall!“

Lord Montgomery‚ berühmter englischer Heerführer im Kriege, hat kürzlich in einem Vortrag gesagt, Adenauer würde nie begreifen, daß die Wiedervereinigung Deutschlands unmöglich sei. Folglich müsse man ihm ein gegen Unkraut wirksames Gift ins Essen tun. „Eine kleine Dosis genügt“, so hat der Feldmarschall hinzugefügt, der also offenbar nicht bloß von Kanonenkugeln, sondern sogar von Giftpillen soviel versteht, daß er auch als Kammerjäger seinen Unterhalt verdienen könnte.

Zur selben Zeit, da Montgomery seinen kernigen Ausspruch tat, schrieb Frankreichs einziger Marschall Juin einen herzlichen Brief an den Ex-General Salan, in dem er OAS-Chef ermahnte, seine Bombenattentate in den französischen Städten einzustellen, weil „sie nur dazu gedient haben, Ihre wundervolle Bewegung in Mißkredit zu bringen“. Im übrigen: „Bewunderung für Ihre mutigen Anstrengungen. Gott möge Ihnen helfen und Sie schützen.“ Worauf de Gaulle über seinen alten Duzfreund Haus- und Kammerarrest verhängte.

Feldmarschälle sind unabsetzbar, während verdiente, abgesungene Tenöre mit dem Titel „Kammersänger“ in den Ruhestand versetzt zu werden pflegen. Die Militärhierarchie braucht dringend einen neuen Titel: „Kammermarschall“. J. M.-M.