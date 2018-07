Selten nur kommen bei einer Verhandlung vor dem Jugendgericht die wahren Beweggründe für die Untaten zutage, die von Kindern begangen werden. Während man den meisten erwachsenen Verbrechern wenigstens nachweisen kann, daß sie sich unrechtmäßig materielle Vorteile zu verschaffen suchten, fehlen oft bei den jugendlichen Delinquenten die greifbaren Motive – vermutlich, weil ihnen ihre Lebenssituation noch keine Möglichkeit gibt, den kriminellen Trieb in rationale Bahnen zu lenken.

Es besteht kein Zweifel daran, daß psychische Störungen den jungen Menschen zur Auflehnung gegen die Ordnung verleiten, aber welcher Art diese Störungen sind, ist noch weitgehend ungeklärt. Nur wenn es gelingt, aus dem allgemeinen Verhalten eines Kindes dessen Neigung zur Delinquenz abzulesen, wird man der Jugendkriminalität vorbeugen können.

Eine Methode, die es ermöglicht, Auskunft über die kriminelle Neigung zu erhalten, besteht darin, jugendliche Verbrecher, deren Strafe zur Bewährung ausgesetzt ist, psychologisch zu untersuchen und sie mit jungen Menschen zu vergleichen, die nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Hierzu braucht man aber zunächst eine Klassifizierung der Verhaltensweisen, die so grob ist, daß voneinander unabhängige Beobachter eines Kindes stets zur gleichen Einteilung kommen, jedoch fein genug, um – auf jugendliche Kriminelle angewandt – möglichst klare Korrelationen zu ergeben.

Eine solche Klassifizierung hat ein Forscherteam der Universität Bristol in Diskussionen mit Jugendheimleitern erarbeitet, an Schulkindern geprüft und nach fünfmaliger Revision unter dem Titel „Bristol Social Adjustment Guide“ herausgegeben. Das Verzeichnis gibt 210 Anhaltspunkte für die Beurteilung der kindlichen Anpassungsfähigkeit, und mit diesem Instrument haben die Psychologen der Universität Glasgow 415 jugendliche Delinquenten und 405 unbestrafte Kinder „gemessen“, Ihr Ergebnis: Weniger als ein Viertel der jugendlichen Gesetzesbrecher konnte als relativ stabil angesehen werden. „Relativ stabil“ bedeutet hierbei, daß die Prüflinge weniger als zehn verschiedene Anzeichen seelischer Störungen aufweisen. Die Nicht-Kriminellen waren in dieser Gruppe mit 72 Prozent vertreten. Zu den Jugendlichen, bei denen mehr als zwanzig solche Defekte festgestellt wurden, gehörten nur 7,5 Prozent der Nicht-Delinquenten, hingegen fast die Hälfte derjenigen, die schon einmal bestraft worden waren.

Die britischen Psychologen halten es für möglich, mit der Bristol-Klassifizierung Dreiviertel der zukünftigen jugendlichen Kriminellen vorzeitig zu erkennen. Immerhin trafen ihre Voraussagen über die Rückfälligkeit bei nahezu 60 Prozent der Vorbestraften ein. V. G.