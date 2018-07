Inhalt Seite 1 — Maschinen im Gespräch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Maschinen, die gesprochene Befehle ausführen, gehören zu den Visionen George Orwells, die jetzt schon, mehr als zwanzig Jahre vor 1984, Wirklichkeit geworden sind. Angefangen hat es mit „Audrey“ jener umfangreichen Apparatur, die 1953 im Laboratorium der Bell Telephone Company in New Jersey entstand. Audrey konnte nach Diktat die Ziffern Null bis Neun schreiben und sie irrte sich nicht dabei, solange ihr ein und derselbe Sprecher die Zahlen zurief. Diktierte jedoch ein anderer, dann machte sie grobe Fehler – erst nach längerem Training „gewöhnte“ sie sich an die neue Stimme.

Unter diesem Mangel an Anpassungsfähigkeit leiden auch heute noch Audreys Nachfolger, die teilweise über ein ganz ansehnliches Vokabular verfügen. Überdies sind die „elektronischen Sekretärinnen“ äußerst lärmempfindlich; schon das geringste Nebengeräusch lenkt sie ab.

„Wir müssen es eben ganz anders anfangen“, meinte William C. Dersch von der Internationalen Büromaschinen-Gesellschaft in San José, Kalifornien, „bisher hat man versucht, das menschliche Hören elektronisch zu imitieren und darin liegt der Fehler. Schließlich bauen wir bei der Konstruktion eines Flugzeugs auch nicht den Vogel nach.“ Dersch hat in der Tat einen neuen Weg beschritten, und das Ergebnis ist ein kleiner Kasten, den die IBM kürzlich bei ihrer Europäischen Tagung in Wien vorführte, ein Elektronenrechner, der 16 verschiedene Wörter, die Zahlen Null bis Neun und noch sechs Recheninstruktionen verstehen kann, zum Beispiel „plus“ und „minus“ oder „Endsumme“. Sagt man der Maschine das Wort „falsch“, dann löscht sie alle vorangegangenen Operationen.

Wegen seiner geringen Abmessungen wird das Gerät „Shoebox“ genannt. Es enthält nur 31 Relais, also nicht einmal zwei für jedes Wort, das es erkennt – bisher waren pro Wort mindestens hundert Relais erforderlich –, aber seine Leistung ist erstaunlich. Ob man hoch oder tief, langsam oder schnell in das Mikrophon spricht, der „Schuhkarton“ führt die Befehle prompt aus, ja man darf ruhig ein wenig undeutlich reden und, wenn man will, die Zahlen und Rechenanweisungen sogar hineinsingen. Auch Nebengeräusche stören Shoebox nicht. Sein Geheimnis liegt in der Grobheit seiner Filter.

Statt das komplexe Gemisch aus Tonfrequenzen zu analysieren, zerlegt Derschs Apparat die Wörter in drei Lautteile. Aus dem ersten und letzten höre er nur Konsonanten heraus, der Mittelteil wird als Vokal registriert. So wird das Wort „six“ (das Versuchsgerät ist auf Englisch geeicht) in „stark zischender Laut gefolgt von ‚i‘, dann wieder Zischlaut“ übersetzt und diese Angaben genügen zu: Identifizierung der 6, die der kleine Roboter dann in seinem Rechenwerk speichert, bis weitere Befehle ihm sagen, was damit zu geschehen hat.

Die Wissenschaftler der IBM glauben, daß sich die Shoebox-Methode auch auf größere Maschinen mit einem Vokabular von 1000 Wörtern erweitern läßt. Das wäre in der Tat ein großer Fortschritt, denn dadurch würde sich beim Arbeiten mit elektronischen Rechengeräten das Übersetzen des Programms in die Maschinensprache erübrigen.

Fast gleichzeitig mit der Maschine, die „aufs Wort gehorcht“, ist in Amerika ein sprechender Automat vorgeführt worden. Drei Forschern am Massachusetts Institute of Technology gelang es, im Gerät zu entwickeln, das nicht nur wohlartikulierte menschliche Laute, Worte und Sätze von sich geben, sondern zudem auch Lieder singen kann. Kehlkopf, Lippen, Zunge, Zähne, Nasenlöcher und Stimmbänder sind den menschlichen Organen getreu nachgebildet, und seine Instruktionen erhält dieser Roboter in Form von Lochstreifen.