Die Amerikaner fanden ihn sympathisch

Th. K., Washington, Ende März

Erich Mende hat den Amerikanern gefallen. Wo man ihn zu Hause in Deutschland vielleicht naiv gefunden hätte, nannte man ihn hier openminded – aufgeschlossen. Er sprach so unbefangen und humorvoll über den angeblichen Neutralismus, Nationalismus und Ost-Flirt seiner Partei, daß sich selbst alte Deutschland-Skeptiker am Potomac verblüfft fragten: Sind also tatsächlich alle Deutschen NATO-treu und westfromm?

Dr. Mende unterstrich die Gemeinsamkeit der drei Parteien des Bundestages in den nationalen Lebensfragen. Seine Gesprächspartner hörten gern, daß die FDP eine deutsche Verfügungsgewalt über Atomwaffen sehr entschieden ablehne. Und sie nahmen mit Sympathie die emotionslose, den Rechtsstandpunkt betonende Art Mendes zur Kenntnis, Nein zu sagen zur Anerkennung der Oder-Neisse-Grenze im gegenwärtigen Zeitpunkt und durch die nicht dazu befugte Bonner Bundesregierung.

Schmunzeln löste die Überzeugung des FDP-Vorsitzenden aus, Konrad Adenauer werde tatsächlich im Herbst 1963 das Kanzleramt an Ludwig Erhard abtreten. Es verlautete, daß Erich Mende für diesen Fall Vizekanzler werden wolle. Sollte eine All-Parteien-Regierung gebildet werden, wie Bundespräsident Lübke sie wünsche, so würde Willy Brandt Stellvertreter Erhards sein müssen und Mende sich dann mit dem Außenamt begnügen.

Sein Verhältnis zu Außenminister Schröder bezeichnete er als besonders gut; es sei wesentlich besser als das zu Herrn von Brentano. Seine Beziehungen zu Strauß kennzeichnete Mende hingegen als kühl. Der Verteidigungsminister komme als Kanzlerkandidat nicht in Betracht. Washington zeigte sich auch an diesen Personalien interessiert, denn die Frage „Was kommt nach Adenauer?“ ist hier vielleicht öfter als in Deutschland zu hören. Washington glaubt merkwürdigerweise noch immer, daß sie doch einmal beantwortet werden muß.

Im übrigen bezeichnete sich Erich Mende bescheiden als „Junior-Partner“ der Koalition. Er sah Präsident Kennedy mehr als eine Stunde lang, sprach seine einflußreichsten Berater, wurde vom amtierenden Außenminister George Ball empfangen und fand sogar bei den außenpolitischen Ausschüssen des Kongresses aufmerksame Hörer. In guter Form absolvierte er den strammen Stundenplan und verbreitete mehr gute Laune als alle anderen politischen Besucher aus Deutschland in den letzten Monaten zusammengenommen. „Ich bin besser als mein Ruf“, sagte er. Das fanden auch die Amerikaner.