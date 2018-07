Die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, zählt zu den wenigen Unternehmen in der Bundesrepublik, die von einer Konjunkturabflachung noch nichts gemerkt haben. Bei der NWK ist die Expansion noch im vollen Gange. Durch eine Erweiterung des Versorgungsgebietes sowie durch Mehrabnahme der Verbraucher hat sich im Geschäftsjahr 1960/61 (30. 9.) die nutzbare Stromabgabe um 32,3 % auf 3,3 Mrd. kWh erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wird mit einer Absatzsteigerung von 15 % gerechnet. Die Ausdehnung des Geschäfts erfordert ständige Investitionen. Einrichtungen im Werte von 314 Mill. DM sind im Bau bzw. bestellt. Seit der Währungsreform wurden für 479 Mill. DM investiert. Obgleich die NWK über eine hohe Selbstfinanzierungskraft verfügt (in 1960/61 wurden 52 % der 43 Mill. DM ausmachenden Invesitionen über Abschreibungen und Wertberichtigungen aufgebracht), besteht ein ständiger Bedarf nach neuem Kapital. 1961 wurde eine Anleihe aufgenommen. Im Januar 1962 gab es eine Kapitalerhöhung. – Die Ertragskraft des Unternehmens ist ausgezeichnet. Obgleich die Erlöse je Kilowattstunde rückläufig waren und obwohl die allgemeinen Kosten gestiegen sind, ist dadurch keine Beeinträchtigung der Wirtschaftlichkeit eingetreten. Das ist im wesentlichen dem neuen Kraftwerk Schilling an der Unterelbe zu verdanken. Es arbeitet mit einem hohen Wirtschaftlichkeitsgrad. In Anlegerkreisen hat sich die günstige Lage der NKW herumgesprochen. In den letzten Monaten konnte ein zunehmendes Interesse für die Vorzugsaktien des Unternehmens festgestellt werden, das schließlich einen ungewöhnlichen Kursanstieg auslöste.

Kein Wunder, wenn die Aktionäre mit der Entwicklung ihres Unternehmens – trotz der unverändert gebliebenen Dividende von 12 % – zufrieden waren. Wenn es dennoch auf der Hauptversammlung einen Mißklang gab, dann lag es daran, daß die NWK zu den wenigen deutschen Gesellschaften gehört, die es nicht fertig bringen, ihren Aktionären und der Presse den Geschäftsbericht und die Bilanz schon vor der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Dadurch wird den freien Aktionären die Möglichkeit genommen, vernünftige Fragen zum Abschluß zu stellen. Sicherlich, der Großaktionär kennt die Bilanz, und die Kleinaktionäre spielen vom Stimmrecht her gesehen keine Rolle. Dennoch sollte man schon aus Höflichkeit die Wünsche der freien Aktionäre berücksichtigen. Die Entschuldigung, man hätte mit dem Geschäftsbericht drucktechnische Schwierigkeiten gehabt, wirkt peinlich, wenn sie Jahr für Jahr vorgebracht wird. Vielleicht bemüht man einmal eine leistungsfähigere Druckerei! K. W.