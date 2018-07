Engadina, terra fina – von Nietzsche bis Niarchos enden alle Höhenflüge im Café Hanselmann. St. Moritz (man bittet um Betonung der letzten Silbe), wächst denn auch jedes Jahr ein bißchen höher hinaus mitsamt seinen Vorstädten Zürich und Mailand. Ski-ing and Shopping, Chinchilla stark anziehend, Sport etwas abgebröckelt. Skigelände ist mit Flutlicht, Kurvenzäunen und Blitzableitern ausgestattet, Gewagtes wird zugemauert, Sancta Securitas.

Man fährt mehr denn je Auto, von St. Moritz über Pontresina hinaus dorthin, wo der seit zwei Wintern neue Götze gleist: Diavolezza-Lift. Gondeln mit Ausmaß und Packungsdichte von Faschingstanzböden fördern große Mengen Menschen im Handumdrehen auf die magische Höhe 3000, wo die gute, alte Diavolezza-Hütte den Drang der Massen nicht fassen kann. Vor ein paar Jahren noch, da hatte man etwas geleistet, wenn man hier per pedes anlangte und sich plötzlich der Blick auftat über den Persgletscher auf die Louis-Trenker-Landschaft der Bernina.

Wer droben blinzelnd die Augen westwärts richtet, den empfängt eine dräuende Verbotstafel. Da steht: „Abfahrt gesperrt wo schon unsere Großväter mit „Pantoffelbindung“ und Hirtenstock sich auf „Norweger-Schneeschuhen“ nach Isla Pers und Morteratsch hinabließen. Aber noch ist keine Mauer dort, kein Stacheldraht. Seien wir gerecht: Die Erfinder dieses Schildes handeln in Notwehr. Die Morteratsch-Abfahrt ist nur für Kenner und Könner. Wenn das Wetter ein bißchen offen ist und der Schnee nicht zu neu, wenn es nicht zu spät am Tag und die Strecke gespurt ist (das ist sie fast immer ab Ende Februar), wenn Sie nicht allein sind und ein kleines bißchen Skiverstand mitbringen – dann dürfen Sie dies Schild überfahren. Die Fahrt geht zunächst steil hinunter auf den 300 Meter tiefer gelegenen Grund des Persgletschers (von der Hütte weg zunächst schräg rechts halten, dann spitz zurück). Man quert dann das riesige, flache, spaltenlose Gletscherrund, welches von den Eisgraten des Piz Palü überragt wird. (Der Palü läßt sich von hier aus in fünf bis sechs Stunden direkt angehen, mit Ski bis zum Nordost-Sattel, eine einmalig schöne Tour, aber nur mit voller alpiner Ausrüstung und Erfahrung!) Auf der linken Gletscherseite gewinnt man dann in leichter Abfahrt die berühmte Isla Pers, eine Felseninsel in der Gabelung von Pers- und Morteratschgletscher, deren Nordhang steil, aber unschwierig zum Gletscherboden des Mortratsch, über dem sich der Piz Bernina höchstselbst mit dem berüchtigten „Labyrinth“-Eisbruch und dem unheimlich messerscharfen Bianc – grat auftürmt. (Die Passage durch die Eisbrüche des oberen Morteratsch zu den Gipfeln des Bernina und der Bellavista gehört zu den schwierigsten Skitouren überhaupt und ist in manchen Wintern überhaupt nicht begehbar.) Vom Fuß der Isla Pers kann man nun entweder den Morteratsch rechtsseitig direkt abfahren, eine schnelle, rassige, aber spaltenreichere Variante, die man als C – unkundiger nur benutzen sollte,wenn sie gut eingespurt ist: Auch bei scheinbar leichtem Geländenie in unkontrollierte Schußfahrt kommen! Etwas umständlicher, aber ganz harmlos ist die Überschreitung des Gletschers in gleicher Höhe bis zur herrlich gelegenen Bovalhütte (nicht immer bewirtschaftet, aber stets offen!) und die Abfahrt auf der linken Gletscherseite bis hinunter zum Hotel Morteratsch an der Berninabahn. Von der Diavolezza bis zur Bahn zurück 1100 Meter Höhendifferenz sehr .gemütlich in drei bis vier unvergeßlichen Stunden, man kann es auch wesentlich schneller machen – aber wozu? – Und noch eins: Kenner machen die Bernina im Mai. Aber früh aufstehen, spätestens um Mittag ist im Mai Feierabend auf dem Gletscher! Anschließend baden im Comer See.

Peter Mörser