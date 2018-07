In ihrem 33. Geschäftsjahr 1960/61 (30. September) erzielte die bundeseigene Vereinigte Elektrizitätsund Bergwerksaktiengesellschaft (VEBA) wiederum ein ausgezeichnetes Betriebsergebnis. Ihre Töchter, die Bergwerksgesellschaft Hibernia und die Preußenelektra, erwirtschafteten ebenso wie die Beteiligungsgesellschaft Preussag durchweg bessere Erträge, so daß sich die Beteiligungserträge der VEBA-Muttergesellschaft um 5 auf 42,9 Mill. DM erhöhten. Zusammen mit dem Gewinnvortrag ergab sich im Berichtsjahr ein verteilbarer Reingewinn von 40,6 Mill. DM, der die Ausschüttung einer von 8 auf 9 % erhöhten Dividende gestattete. Der Bundesfinanzminister darf sich also über eine Netto-Einnahme (abzüglich Steuer) von rund 30 Mill. DM freuen-Aber auch die Konzernstärkung wurde nicht vernachlässigt. So wurden die eigenen Mittel durch Zuführung eines Teiles des Jahresgewinns 1960/61 zur freien Rücklage per Saldo um rund 3 Mill. DM verstärkt, während gleichzeitig die Fremdmittel durch Abbau der Steuer-Rückstellungen verringert wurden. Die Rücklagenverstärkung wurde im wesentlichen durch den außerordentlichen Ertrag ermöglicht, den die VEBA durch Veräußerung ihrer Bezugsrechte auf nom. 10 Mill. DM junge Preussag-Aktien erzielte.

So kann die Veba nach wie vor eine äußerst gesunde Bilanzstruktur aufweisen. Das Anlagevermögen war auch 1960/61 in vollem Umfang durch eigene Mittel finanziert. Bei einem Bilanzvolumen von 690,4 Mill. DM betragen Grundkapital, Rücklagen und Gewinnvortrag 607,1 Mill. DM. Das Anlagevermögen steht demgegenüber mit 599,8 Mill. DM zu Buch. Die Verbindlichkeiten sind in der Gesamtsumme gegenüber dem Vorjahr fast unverändert geblieben; sie werden mit insgesamt 37,6 Mill. DM ausgewiesen.

Mit Recht konnte der Vorsitzer des Vorstandes, Staatssekretär a. D. Alfred Hartmann, angesichts dieser günstigen Bilanzrelationen darauf hinweisen, daß die VEBA „bestens gerüstet ist, den Finanzierungsbedürfnissen der Tochtergesellschaften gerecht zu werden“. Dies um so mehr, als nun Einzahlungverpflichtungen aus früheren Kapitalerhöhungen nicht mehr bestehen. Die „Schulden“ des Unternehmens bestehen im wesentlichen aus der 5 %igen Anleihe von 1959 (30 Mill. DM) und aus alten Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsnachfolger des Landes Preußen in Höhe von 5,8 Mill. DM.

Demgemäßwies Staatssekretär Hartmann auch alle Gerüchte entschieden zurück, wonach die VEDA gezwungen sei, die ihr noch verbliebene Preussag-Beteiligung von rund 16 % abzustoßen, um den neuen EinZahlungsverpflichtungen gegenüber der Preußen-Elektra nachkommen zu können Der auf die VEBA entfallende Einzahlungsbetrag beläuft sich auf effektiv 84 Mill. DM, wovon bereits rund 34 Mill. DM im Wege der Zwischenfinanzierung geleistet worden sind. Die restlichen 50 Mill. DM will die VEBA mit Hilfe ihres Alleinaktionärs – des Bundes – aufbringen, der in seinen außerordentlichen Etat für 1962 bereits 35 Mill. DM für die Kapitalerhöhung bei der Preußenelektra eingestellt hat. Hartmann wies ausdrücklich darauf hin, daß dieses Anerbieten vom Bundesfinanzministerium ausgegangen sei. Selbst dann, wenn wider Erwarten diese 35-Millionen-„Hilfe“ des Bundes dem Rotstift des Bundestags zum Opfer fallen sollte, dürfte die VEBA kaum in Finanzierungsschwierigkeiten geraten und keineswegs gezwungen sein, sich mit dem Verkauf ihrer Preussag-Aktien finanziell Luft zu schaffen. Immer bleibt dann noch der Anleiheweg. Auch bietet sich in diesem Falle noch die frühere Praxis des „Abstotterns“ an. Was keineswegs heißt, daß die vorhandene Beteiligung der VEBA an der Preussag auf ewige Zeiten tabu sein soll. Doch vorerst, schon gar nicht im Zusammenhang mit der bei der Preußenelektra beschlossenen Kapitalerhöhung auf 300 Mill. DM, ist nach Aussage von Staatssekretär Hartmann mit der Vollprivatisierung der Preussag nicht zu rechnen. Die VEBA fühlt sich hier auch den Preussag-Volksaktionären verpflichtet, die bei einer solchen Privatisierungsaktion mit beträchtlichen Kurseinbußen rechnen müßten. Bezeichnenderweise wurden die von einer Bankengruppe übernommenen Preussag-Bezugsrechte der VEBA noch keineswegs voll ausgenutzt!

Chr.