Kein übertriebener Attentismus!

Die Deutsche Pfandbriefanstalt ist ein Instrument der Wohnungsbaupolitik und nicht etwa der Kreditpolitik. Wer das nicht wußte, wurde anläßlich der Vorlage des Geschäftsberichtes 1961 durch Präsident Dr. Lubowski eines Besseren belehrt. Er schilderte die Kräfte, die auf die Bank einwirken und denen sie sich nicht zu entziehen vermag. Manchmal möchte sie allerdings auch ein eigen gefaßtes Ziel ansteuern. Mit der Ausgabe von 6prozentigen Pfandbriefen hielt sie im vergangenen Jahr zurück. Genutzt hat das nicht. Die Nachfrage blieb am Markt wirksam; die Pfandbriefanstalt war also trotz ihrer Emissionskraft – von ihr sind 1,8 Mrd. DM Schuldverschreibungen im Umlauf – nicht stark genug, um gegen den Markt zu operieren. Die Emissionsinstitute hätten gemeinsam handeln müssen. So etwas aber gibt es in der Marktwirtschaft nicht. Jedenfalls vermochte sich die Pfandbriefanstalt der Nachfrage nicht zu verschließen; sie gab Darlehenszusagen in einer Höhe von fast einer halben Milliarde. Das waren 50 % mehr als im Geschäftsjahr 1960, das bereits gegenüber 1959 eine Steigerung von fast 25 % aufwies. Also ein neues Rekordergebnis. Seine Kehrseite ist die Überhitzung der Baukonjunktur. Offenbar ist es aber nicht möglich – und es liegt auch nicht im Willen der Pfandbriefanstalt – von der Finanzierungsseite her dem Wohnungsbau Zügel anzulegen. Die Emissionsinstitute würden überfordert, wollte man ihnen Marktordnungsfunktionen zuweisen.

Lubowski ist der Meinung, daß man in den nächsten zwei bis drei Jahren keine Einschränkung der öffentlichen Förderungsmaßnahmen für den Wohnungsbau machen sollte. Versuche man dies, dann gefährde man den Übergang der Wohnungswirtschaft in eine marktkonformere Verfassung.

Lubowski hält auch nicht den Wohnungsbau für den Hauptsünder. Er hat weit weniger expandiert als der öffentliche Bau und der Wirtschaftsbau. Diesen aber legt niemand Zügel an. Viel kritisiert werden die Zinssubventionen. Lubowski weiß, daß sie nicht in das Bild einer Marktwirtschaft passen. Aber sind sie wirklich schädlich? Bis jetzt fehlt der Beweis dafür, daß sie am Kapitalmarkt den Zins hoch halten. Diese Feststellung von Lubowski ist richtig, aber das Gegenteil, die Harmlosigkeit der Zinssubventionen, läßt sich genausowenig beweisen.

Bei der Pfandbriefanstalt übersieht man natürlich nicht, daß im Wohnungsbau keineswegs alles in Ordnung ist. Gut wäre es, wenn der Kapitalzins seine sinkende Tendenz beibehielt. Die Erfahrung lehrt jedoch, daß immer wieder Rückschläge kommen. Sie sind die Folge eines übertriebenen Attentismus. Er ist auch jetzt wieder zu verspüren. Das Baujahr 1962 ist noch nicht durch finanziert. Trotzdem werden Finanzierungsvorhaben in die Zukunft verschoben. Man soll deshalb, so meint man bei der Pfandbriefanstalt, all das, was an Anleihevorhaben besteht, so auch die Bundesanleihe, vorziehen. Die ganze Nachfrage kumuliert sich sonst in den Sommermonaten.

W.R.