Washington, Anfang April

Amerika bewegt sich innenpolitisch nach links. Diese Bewegung vollzieht sich langsam und zögernd, aber offenbar unaufhaltsam. Die knappe Wahl eines Mannes vom liberalen Flügel der Demokraten zum Präsidenten war ein Zeichen für beides: für die Unaufhaltsamkeit und für das Zögernde der Tendenz. Jetzt weist die bedeutsame Entscheidung des Obersten Gerichts der Vereinigten Staaten, daß die Wahlkreiseinteilung in den Bundesstaaten geändert werden muß, in dieselbe Richtung.

In Washington wird dieser Spruch der höchsten Rechtsinstanz des Landes als eine der wichtigsten innenpolitischen Grundsatzentscheidungen der letzten Jahrzehnte gewertet. Eine allmähliche Neuzusammensetzung der meisten „Länderparlamente“ kann, ja wird voraussichtlich die Folge sein. Und die Veränderungen werden sich zugunsten der Demokraten, der Partei Kennedys, auswirken.

Auch in Demokratien, deren Volksvertretungen frei gewählt werden, kommt der politische Wille der Mehrheit nur dann „repräsentativ“ zum Zuge, wenn das Wahlgesetz wirklich für gerechte Repräsentanz sorgt. Die Väter der Verfassungen in den amerikanischen Staaten beabsichtigen sicherlich genau das: Sie teilten ihre Staaten in Wahlbezirke von etwa gleich großer Bevölkerung ein, und jeder Bezirk durfte gleich viele Abgeordnete ins Parlament entsenden.

Die Industrialisierung bewirkte dann freilich in Amerika eine enorme „Landflucht“. Seit Jahrzehnten sind ruhelose Wanderungen von Küste zu Küste zu beobachten. Riesige Stadtlandschaften entstehen, große Landflächen sind nur noch dünn besiedelt oder sogar ganz leer. Während vor gar nicht langer Zeit 70 von 100 Amerikanern auf dem Lande lebten, sind es heute nur noch 35. So kam es, daß in vielen Staaten entvölkerte ländliche Wahldistrikte auf Grund der alten Wahlordnung noch immer ebenso viele Abgeordnete in die Parlamente entsandten wie neu aufgeschossene, bevölkerungsreiche Großstädte.

Parteipolitisch lag hier ein Vorteil für die Republikaner, denn wie überall, so ist auch in den USA die Landbevölkerung konservativer gesonnen als die aufgeschlosseneren Städter. Auch die amerikanischen Rechtsextremisten kommen überwiegend vom Lande. Deren zunehmende Aktivität ist im übrigen vor allem eine Reaktion auf jene Grundbewegung des Landes nach links, die Amerika in den letzten Jahren erlebt hat.

„Links“ hat hier nichts zu tun mit Kommunismus, kaum etwas mit Marxismus und nicht einmal sehr viel mit Sozialismus im europäischen Sinne. „Links“ kann man für Amerikaner übersetzen mit: anpassungsfähiger. Die innenpolitische Haltung des linken John F. Kennedy zum Beispiel wird deshalb zu Recht „liberal“ genannt, weil die jüngeren Demokraten seiner Generation eine sehr „freie“, vorurteilslose, sachliche, nach vorn gerichtete, pragmatische Art haben, die zahllosen neuen Probleme der modernen Industriegesellschaft zu studieren und zu lösen – wobei auch der Begriff „liberal“ im Amerikanischen einen ganz anderen Klang hat als in Europa.