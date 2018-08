Zürich, Anfang April

Am Sonntag haben die stimmberechtigten Manner in der Schweiz ein Volksbegehren verworfen, das ein Atomwaffenverbot in die schweizerische Bundesverfassung einführen wollte. Die Initiative wurde mit 537 384 Nein-Stimmen gegen 286 861 Ja-Stimmen – also fast mit Zweidrittelmehrheit – abgelehnt.

Starke Mehrheiten für das Volksbegehren gab es in den drei welschen Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt, eine geringe Mehrheit nur im Tessin, wo die Annahme ebenso knapp ausfiel wie im Kanton Basel-Stadt die Ablehnung. Da außer den Kommunisten alle politischen Parteien die Verwerfung empfohlen und mit finanzieller Übermacht eine intensive Propaganda gegen das Volksbegehren entfesselt hatten, ist das Abstimmungsresultat einigermaßen überraschend. Manche Beobachter erblicken darin einen Pyrrhussieg der Atomwaffen-Befürworter.

Ihre Abstimmungsniederlage kann in der Tat nicht darüber hinwegtäuschen, daß es den Atomwaffengegnern in den letzten Monaten gelungen ist, ihre Front erheblich zu verstärken und zu verbreitern. Eine ernsthafte Diskussion um das Problem eidgenössischer Atomwaffen hatte ja überhaupt erst im Laufe der Abstimmungskampagne eingesetzt. Während die Atomwaffengegner früher von vornherein als Kommunisten, Landesverräter oder verrückte Sektierer diffamiert wurden und für jeden Schweizer Soldaten ein Atomgewehr als selbstverständlich galt, obwohl eine Möglichkeit weder für Eigenproduktion noch für Anschaffung besteht, sahen sich die Gegner des Volksbegehrens jetzt dazu gezwungen, ihre Argumentation vor allem auf die verfassungsrechtliche Seite der Debatte zu stützen, also die Präjudizierung dieser Frage durch ein in der Verfassung verankertes Atomwaffenverbot abzulehnen.

Das war denn auch der ausschließliche Sinn des Volksentscheides. Er sollte keineswegs darüber befinden, ob die Schweizer Armee jetzt mit Atomwaffen auszurüsten sei, sondern sollte den Eidgenossen angesichts der waffentechnischen und der international-politischen Entwicklung lediglich für später eine solche Möglichkeit offenhalten. Die Forderung nach einem uneingeschränkten Atomwaffenverbot galt ohnehin auch in weiten Kreisen, die der Atombewaffnung durchaus reserviert gegenüberstehen, als zu pauschal und apodiktisch.

Die „Schweizerische Bewegung gegen atomare Aufrüstung“, eine Zweig-Organisation der internationalen Bewegung, hatte neben einigen prominenten Sozialdemokraten zahlreiche Theologen und Wissenschaftler als Zeugen aufmarschieren lassen, darunter Nobelpreisträger Leopold Ruzicka, Karl Barth, Hermann Hesse und Friedrich Dürrenmatt. In der welschen Schweiz war diese Bewegung von Hause aus ziemlich stark; interessanter erscheint daher das Abstimmungsresultat in Basel-Stadt. Dort hatte sich die theologische Fakultät fast geschlossen gegen die Atomwaffen gewandt, und die Initiative wurde nur ganz knapp verworfen – und dies in einem Kanton, der eben aus politischen Erwägungen die Berufung von Helmut Gollwitzer zum Nachfolger Barths abgelehnt hat! Die Mobilisierung der geistigen Elite in der deutschen Schweiz mag sich auf lange Sicht als das bedeutsamste Ergebnis der Kampagne entpuppen.

Mit der Verwerfung des ersten Volksbegehrens hat die Auseinandersetzung um die Atomwaffen in der Schweiz ja erst begonnen. Nun soll in einer zweiten Abstimmung über die Forderung der Sozialdemokraten entschieden werden, daß die Einführung von Atomwaffen einer Volksabstimmung zu unterwerfen sei. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, daß die Schweiz jemals Atomwaffen herstellen oder importieren könnte, will man den Entscheid also – dem Volke vorbehalten. Diese sozialdemokratische Initiative hat eine reelle Chance, bei der Abstimmung angenommen zu werden. Manfred Kuhn