Wie unser Wirtschaftskorrespondent für das Gebiet des Bayrischen Waldes (Sitz Cham) von maßgeblicher Seite erfährt, wollen die Holzhauer aus den Gebirgsforsten demnächst – sobald das Wetter milder geworden ist – eine Abordnung nach Nürnberg entsenden, um dort bei der BAVAV (Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) gegen eine Darstellung zu protestieren, die sie wohl mit Recht als eine Herabwürdigung ihres Berufsstandes ansehen. Im letzten Monatsbericht der BAVAV über die Entwicklung des Arbeitsmarktes war nämlich zu lesen:

„Im Februar wurden die Außenarbeiten im Bundesgebiet – ganz im Gegensatz zum ungewöhnlich milden Februar des Vorjahres – abwechselnd durch scharfe Frosteinbrüche, starke Schneefälle, Regengüsse und Stürme immer wieder unterbrochen und beeinträchtigt. Arbeiten in den Forsten, in Steinbrüchen und in der Landwirtschaft waren wegen schlechten Wetters kaum möglich“.

Die Forstarbeiter des Bayrischen Waldes verweisen darauf, daß sie sich von ihrer Tätigkeit während der Hauptsaison – also der winterlichen Holzeinschlagsperiode – nach guter, alter Tradition auch im Februar dieses Jahres „weder durch Kälte und Schnee, noch durch Sturm und Regen“ hätten abhalten lassen. Sie bezeichnen die Ausführungen der Nürnberger „Bundesanstalt“, in denen die Sonderstellung ihrer Tätigkeit gegenüber den Außenarbeiten in den Steinbrüchen und auf dem Acker gründlich verkannt werde, als „völlig forstfremd“ ... womit sie eigentlich gar nicht so unrecht haben. Denn, um nun einmal im Ernst zu sprechen: etwas mehr Praxisnähe und Detailkenntnis wäre ja bei den Sachbearbeitern der Nürnberger Bundesanstalt wahrhaftig am Platze! G.K.