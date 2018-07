Von Uvo Hölscher

Professor Dr. Uvo Hölscher ist Ordinarius für Klassische Philologie an der Freien Universität Berlin.

Es sei nicht bestritten, daß E. Podachs Veröffentlichung der Manuskripte zu Nietzsches Spätwerken, trotz der ärgerlichen Mängel dieses Buches (besprochen von Ludwig Marcuse in der ZEIT vom 13. Oktober 1961), die Nietzsche-Philologie einen Schritt vorangebracht hat und insofern unsern Dank verdient. Etwas anderes ist es mit dem Dank, den ihm Willy Haas in der „Welt“ vom 3. März erwiesen hat. Was Haas über Nietzsche dort schreibt (über Nietzsches „Warnung, ihm zu glauben“), sei ihm selbst überlassen; es zeugt nicht eben von Vertrautheit mit seinem Werk. „Man muß Nietzsche lesen können“, versichert Haas, „in der Hand sogenannter seriöser Gelehrter“ sei er „ungeheuer gefährlich“ ...

Mit diesem Satz beginnt nun allerdings etwas Ungeheuerliches – ich will nicht sagen Gefährliches, denn es ist so ungeheuerlich töricht, daß man eigentlich kein Unheil davon fürchten sollte.

Die Attacke gegen die „Gelehrten“ wird gleich anfangs vorbereitet: Nietzsche sei „genau das richtige Objekt für unsre gewissen essayistischen Dunkelmänner und Interpreten, denen nichts besser liegt als das, was sie am besten können (sollte man es glauben?), nämlich im trüben zu fischen“.

Diese Gelehrten werden weiter präzisiert als „solche, die einfach ihren leeren Nationalismus oder Nationalsozialismus hineintragen wollten“. Als Repräsentanten „dieser hochbetitelten Herren“ präsentiert nun Haas – man traut nicht seinen Augen – „den prominenten Gräzisten Karl Reinhardt“, der 1935, anknüpfend an eine Stelle in Nietzsches „Genealogie der Moral“, folgendes geschrieben habe:

„Jedes Übel ist gerechtfertigt, an dessen Anblick ein Gott sich erbaut‘. So klang die vorzeitliche Logik des Gefühls – und war es wirklich nur die vorzeitliche? Die Götter als Freunde grausamer Schauspiele – oh, wie weit ragt diese Vorstellung noch in unsere europäische Vermenschlichung hinein!“