Zu Beginn dieses Jahres haben wir uns, meine verehrten Leser, über das Problem unterhalten, inwieweit es möglich ist, von den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Steuern auf den „echten“ Gewinn einer Gesellschaft zu schließen. Darüber hat es eine lange Diskussion gegeben. Die Finanzabteilungen vieler Gesellschaften versicherten uns, daß die ausgewiesenen Steuern kein echtes Bild über die „wahren“ Gewinne vermitteln. Das mag stimmen, doch solange man uns keinen besseren Maßstab zeigt, müssen wir uns eben an die Steuern halten. Im übrigen bin ich der Meinung, daß es auf die Dauer unerträglich ist, wenn der Aktionär in Unkenntnis über das gehalten wird, was „seine“ Gesellschaft echt erwirtschaftet. Hier liegt ein erheblicher Mangel vor. Aber das nur vorweg. Auf Anregung eines Lesers möchte ich Ihnen heute ein paar Bewertungsformeln erläutern, mit deren Hilfe sich zwar die „richtigen“ Kurse auch nicht ausrechnen lassen, die aber gute Hilfsmittel beim Aufbau eines Dauerportefeuilles sein können.

In früherer Zeit war für die Beurteilung der Aktienkurse vornehmlich die Dividende kursentscheidend. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend geändert. Man hat andere Maßstäbe finden müssen, denn die Dividenden spielten in den ersten Nachkriegsjahren, da zunächst einmal der Aufbau aus eigener Kraft finanziert werden mußte, nur eine untergeordnete Rolle. Auch heute gibt es noch zahlreiche Gesellschaften, bei denen der für die Dividendenzahlungen erforderliche Betrag nicht einmal die Hälfte des Gesamtgewinnes ausmacht. Daran kann man bei der Bewertung der Aktien nicht vorübergehen. Die Aktie als Beteiligungspapier darf man nicht nur nach Ausschüttungsgesichtspunkten beurteilen wie zum Beispiel ein festverzinsliches Papier. Die Beteiligung an einem Unternehmen zwingt den Aktionär zur Mitverantwortung im Konjunktur- und Branchendenken, aber auch dazu, sich um die Auftrags-, Umsatz- und Gewinnlage „seiner“ Gesellschaft zu kümmern (soweit dies durch die „Publizität“ der Gesellschaft ermöglicht wird). Das Bewußtsein, an einer Aktiengesellschaft beteiligt zu sein, führt damit zwangsläufig zu neuen Methoden der Aktienanalyse. Daher gehört zu einer sinnvollen Beurteilung des Aktienbesitzes in groben Zügen die laufende Kontrolle nachstehend aufgeführter wirtschaftlicher Vorgänge:

I. Gesamtwirtschaftlich: Zahlungsbilanzlage, Industrieproduktion, Sozialprodukt im Inland sowie im Vergleich zum Ausland.

II. Branchenbezogen: Die Situation der jeweiligen Branche, zu der die Aktiengesellschaft zu zählen ist, im Rahmen der Gesamtwirtschaft (über- oder unterdurchschnittliches Wachstum).

III. Gesellschaftsbezogen: Management, Investitionspolitik, Auftragsbestand, Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Die einzelne Gesellschaft sollte dabei möglichst gewinnbezogen beurteilt werden. Daher interessiert auch hier weniger die Produktion als vielmehr der Umsatz, der Umsatz aber auch nur im Zusammenhang mit Kosten und Marktlage (Preise). In diesem Zusammenhang kommt der Größe: Reingewinn pro Aktie (in Deutschland nur annähernd zu schätzen über die Ertragsteuern) und in Ableitung davon dem Wertfaktor (Price-earning ratio) die meiste Bedeutung zu.

Auch der „cash flow“ (betriebswirtschaftlich: Kosten, die nicht Ausgaben darstellen, plus einbehaltene Gewinnanteile) kann für die Beantwortung der Frage nach der Substanzanreicherung der Gesellschaft von Interesse sein.