Was ist mit Max Bense? Du fragst mich zum zweitenmal, ich will versuchen, Dir so gut ich kann zu antworten. Aber – welchen Bense meinst Du? Er ist Proteus, er wechselt seine Gestalt: Mathematiker und Philosoph, dann Schriftsteller und plötzlich so etwas wie ein Dichter, auch einsamer Rufer auf allegorischer Nachtwache („Wenn jemand, ein Nachtwächter ist wie ich ...“ in „Technische Existenz“, Essays, Seite 19). Wer könnte zugleich der Zahlenakrobatik und den windigen Gipfelwanderungen essayistischen Denkens folgen, die Strahlkraft seiner Laterne ermessen, die das Existentielle durchleuchtet und Schreckliches enthüllt, und zugleich den poetischen Tiefen nachspüren? Wirf nur einen Blick in die Essays, um das an ihnen zu erfassen, was für eine Richtung der Moderne (und die aller sehr Modernen) symptomatisch ist: Dies rührende Drängen in die Bezirke des Unbedingten, das pastorale Pathos, der Mut und Übermut zum Mut (also ein sentimentales Verhältnis), der beamtete Beamtenhaß, die feindseligen Gebärden gegen eine Scheinrealität hinter mühsamen Begriffen, etwa Humanismus. Kurz, ich mag das nicht, viel mehr kann ich Dir nicht drüber sagen. (Ob da noch Jugendbewegung spukt?) Du fragst nach

Max Bense: „Bestandteile des Vorüber, Dünnschliffe, Mischtexte, Montagen“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 120 S., 8,50 DM.

Die äußere Aufmachung spricht an, quadratisch wohlgelungen, man schlägt das Büchlein gern auf. Willkürliches Blättern –

Mauern und Mauern aus Mauern von Mauern aus Mauern von Mauern aus Mauern.

Du stutzt. Du liest es noch einmal. Mühsam stolpert die Zunge übers Zeilengemäuer. Du prallst zurück und suchst hastig Zuflucht beim Vorwort, der Ambulanz für falsche Erwartungen. Erleichtert atmest Du auf, da steht es: „Man sollte aber nicht vergessen, daß Spiel die aktivste Kategorie der Vermittlung ist, sie verlangt Mitspiel. Wir verfolgen hier die aktivste Kategorie in subjektlosen Sätzen subjektloser Poesie.“ Sei nicht kleinlich. Frage nicht, wieso eigentlich Kategorie, und ob Kategorien die lobenswerte Eigenschaft von Aktivität haben können, auch nicht, warum bei solch wichtiger Sache gleich vor dem Vergessen gewarnt wird. Du suchtest Anachronistisches – ein biederes Subjekt. Du merktest nicht, daß der Mauersatz subjektlos war und sein sollte. Vielleicht ist subjektlos nicht gleich kopflos. Auch die Poesie des Satzes – Satzes, nein, des Wortgebildes war subjektlos, und das ist verständlich: Gute Poesie verlangt die Aufgabe des Subjektes, es wird gleichsam aufgehoben im Zusammenspiel. Also zurück.

Mauern und Mauern aus Mauern von Mauern aus Mauern von Mauern aus Mauern.

Die Wörter stehen einsam auf einer Seite, Du kannst über das Weiße hinabmeditieren. Dein Verstand steht still? Er fühlt sich ummauert und langweilt sich? Nun gut, es wird sicher an ihm liegen. Man schlägt am besten eine neue Seite auf und sucht ihn mit Neuem zu locken: