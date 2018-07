Inhalt Seite 1 — Chef-Chefin-Theorie gilt nicht mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

In zwei wichtigen Entscheidungen vom 24.1.1962 hat das Bundesverfassungsgericht die steuerliche Wirksamkeit der Ehegatten-Arbeitsverträge festgestellt. Nach den Urteilsgründen hat sich die Rechtslage für mitarbeitende Ehefrauen erheblich gebessert. Das gilt sowohl für die Gewerbesteuer wie auch für die Einkommenssteuer, was sich gerade für mittlere und kleinere Gewerbebetriebe wesentlich auswirkt.

Das BVerfG hat nämlich § 8 Ziffer 5 des Gewerbesteuergesetzes für nichtig erklärt. Nach dieser Bestimmung mußten dem Gewinn aus Gewerbebetrieb Gehälter und sonstige Vergütungen für die im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten hinzugerechnet werden. Den vielfachen Protesten gegen diese steuerliche Sonderbelastung hatte der Bundesfinanzhof (BFH) die sogenannte Chef-Chefin-Theorie entgegengestellt, die von den Verfassungsrichtern als fehlerhaft aufgehoben wurde.

Beispielweise im Urteil vom 10. 12. 1957 (BStBl. 1958 III S.70) hatte der BFH erklärt, daß gerade bei kleinen Familiengesellschaften die Mitarbeit der Ehepartner in der Regel nicht auf Grund eines steuerwirksamen Arbeitsvertrages, sondern kraft ehelicher Grundpflichten geleistet werde, denn es fehle hier an dem typischen Kennzeichen des Über- und Unterordnungsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gewiß hätten die Eheleute als ‚Angestellte‘ nicht die Stellung wie fremde Arbeitnehmer, sondern sie seien eben Chef oder Chefin. Diese wirtschaftlichen Tatsachen widersprächen der steuerlichen Anerkennung von Ehegatten-Arbeitsverträgen und kämen nur sehr selten in Betracht.

Völlig anderer Ansicht ist das BVerfG in dieser Hinsicht, das so argumentiert:

„In der aus der Lebensgemeinschaft der Ehegatten hergeleiteten Chef-Chefin-Theorie kommt die Vorstellung zum Ausdruck, durch das Bestehen der Ehe sei das Verhältnis der Ehegatten so prinzipiell vorgeprägt, daß ein Arbeitsvertrag demgegenüber in aller Regel seine normale Wirkung gar nicht mehr entfalten könne. Nun kann es (zwar) bei der steuerlichen Einordnung solcher Verträge allein auf ihre wirtschaftliche Erheblichkeit unter dem Gesichtspunkt der Betriebsausgaben ankommen. Die Chef-Chefin-Theorie aber betrifft eine andere Sphäre als die des wirtschaftlich orientierten Steuerrechts; sie liegt deshalb neben der Sache ... Auch mag es durchaus sein, daß die übrigen Betriebsangehörigen in dem Mitarbeitenden nicht nur den Arbeitskollegen, sondern auch den Chef oder die Chefin sehen. Das alles aber sind nicht ökonomische Tatsachen, sondern Fragen der Form der Zusammenarbeit, der Bereitschaft zur Unterordnung, des Taktes, kurz Fragen der menschlichen Beziehungen und des Betriebsklimas, die für das Steuerrecht ihrer Natur nach ohne Bedeutung bleiben müssen. Dies wird dadurch bestätigt, daß auch andere Personen entsprechende Sonderstellungen im Betrieb einnehmen können ...

Die Ausübung von Chef-Funktionen ist häufig genug Inhalt eines Arbeitsvertrages. Die Parallele zu leitenden Angestellten von Gesellschaften liegt hier auf der Hand. Ebenso spielt der im Betrieb seines Vaters mitarbeitende Sohn, dessen Arbeitsverhältnis bei klarer Rechtsgestaltung steuerlich berücksichtigt wird, erfahrungsgemäß eine wichtigere Rolle als andere Betriebsangehörige; er wird durchweg als ‚Junior-Chef‘ angesehen und pflegt in Abwesenheit seines Vaters zu bestimmen.“

Mit dieser einleuchtenden Klarstellung hat das BVerfG gleichsam einen ganzen Berg steuerlicher Fehlansichten beseitigt und den hinreichend steuerüberlasteten Bürger etwas freier gestellt. Zugleich haben die Verfassungsrichter die verschiedenen Befürchtungen der Finanzverwaltung, sie könne sonst zu leicht Steuereinbußen erleiden, mit einfachen Hinweisen widerlegt; so gäbe es zum Beispiel genügend gesetzte Möglichkeiten, Steuerumgehungen auszuschließen. Im übrigen können Erleichterungen für die fiskalische Verwaltung niemals ein Rechtsgrund sein, unantastbare Grundrechte der Bürger zu beschränken. Das ist ein besonders wunder Punkt im heutigen Rechtsstaat, daß die Bequemlichkeit der Behörden dem Rechtsschutz der freien Staatsbürger vorginge!