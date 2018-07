Auf der Hauptversammlung der Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt (Main), erinnerte der Vorstandsvorsitzende Dr. Prentzel an seine früheren Ausführungen, in denen er das Geschäftsjahr 1959/60 als das beste der Nachkriegswirtschaft bezeichnet hat. Dabei sei es geblieben. Der Umsatz der Degussa erhöhte sich zwar dem Werte nach nochmals um 10 % und überschritt damit erstmals die Milliardengrenze. Das Geschäftsergebnis des Vorjahres wurde aber nicht wieder erreicht. Die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung lassen sich nicht mit denen des Vorjahres vergleichen, denn erstmals wurde diese Rechnung nach dem Gesetz vom Dezember 1959 aufgestellt. Man wird es also bei den Feststellungen des Vorstandsvorsitzers belassen müssen.

In der Chemikalien-Abteilung stiegen die Kosten, die Preise aber stehen unter dem Druck des Auslandsangebotes. Die US-Konkurrenz macht sich nachhaltig bemerkbar. In den Spezialabteilungen war die Lage meist günstiger. Im Edelmetall-Sektor, ursprünglicher Ausgangspunkt der Degussa, späterhin zeitweise eine mehr traditionsbedingte und dem Prestige des Unternehmens dienende Abteilung, zeigten sich kräftige Auftriebstendenzen. Sie resultieren aus dem technischen Bereich. Der Schwerpunkt für den Einsatz der Edelmetalle verlagert sich mehr und mehr in Richtung der technisch-industriellen Anwendungsgebiete. Silber und Platin sind in der modernen Technik unentbehrliche Werkstoffe geworden. In einem gewissen Umfange gilt dies in der jüngsten Zeit auch für Gold. Darüber hinaus wird auch in den klassischen Anwendungsgebieten, also für Schmuck und edles Gerät, mehr Gold verarbeitet. Die allgemeine Wohlstandsbildung macht sich bemerkbar.

Schwierig ist die Lage im Bereich der NE-Metalle geworden, ein Geschäftsgebiet, an dem die Degussa vor allem über ihre Beteiligungen – sie besitzt unter anderem 40 % des Aktienkapitals der Norddeutschen Affinerie in Hamburg, eine der größten Kupferhütten Europas – interessiert ist. Die überseeischen Bergbauländer beginnen eigene Raffinerien zu errichten und rücken damit in die Verarbeitungsstufe ein. An sich ist das der natürliche Lauf der Dinge; bedenklich erscheint allerdings, wenn Hütten und Halbzeugwerke in diesen Ländern nur unter Inanspruchnahme weitgehender Schutzmaßennahmen wettbewerbsfähig arbeiten können. Das führt zu einer Verzerrung der Konkurrenz. Vorstandsvorsitzer Prentzel meinte, bei unserer Entwicklungshilfe müßte man mehr auf solche Zusammenhänge achten. Die Degussa hat bereits vor zwei Jahren ihre Erfahrungen auf dem Gebiete seltener Metalle für die Herstellung von nuklearreinen Brennstoffen und Brennelementen in die Nukem – nukleare Chemie und Metallurgie GmbH in Wolfgang bei Hanau – eingebracht. Sie ist an dieser Gesellschaft zu 52 % beteiligt. Dieses Arbeitsgebiet ist nach wie vor sehr interessant; zu den Auftragsgebern gehören das Bundesatom-Ministerium, die Europäische Atomgemeinschaft und die deutschen Atomforschungszentrum Karlsruhe und Jülich.

Die Degussa ist nach wie vor ein sehr heterogen aufgebauter Konzern mit Interessengebieten in den unterschiedlichsten Bereichen. In einer Zeit, die wie die Gegenwart durch Branchenkonjunkturen beherrscht wird, hat dies Vorteile. Innere Ausgleichsmöglichkeiten können genutzt werden, Die Geschäftspolitik der Degussa ist darauf gerichtet, den Konzern schärfer zusammenzufassen. Dies gilt nicht zuletzt für die Forschung, für die ein eigenes Zentrum in Wolfgang bei Hanau gebaut wird. Man verspricht sich hiervon nicht nur manche Kosteneinsparungen, sondern von dem Zusammenrücken der Wissenschaftler auch eine Befruchtung der Arbeit.

Das bedeutet naturgemäß neue Investitionen. Das Anlagevermögen hat sich im vergangenen Jahr von 176 auf 242 Mill. erhöht, die Zugänge beliefen sich auf rd. 100 Mill. DM. Die vorgesehene Jahresinvestitionsquote von 50-60 Mill. wurde also erheblich überschritten. Zum Teil ist das auf Investitionsüberhänge aus dem Vorjahr zurückzuführen. Künftig soll es wieder bei 60 Mill. DM Investitionen im Jahr bleiben. Die Abschreibungen auf das Sachanlagenvermögen sind geringer. Sie brachten 1960/61 nur 35,4 Mill. Die Liquidität war also ein wenig angespannt. Deshalb hat Degussa Anfang des Jahres 1960 ein langfristiges Schuldscheindarlehen von 25 Mill. DM aufgenommen.

Trotz des etwas schlechteren Ergebnisses ist es bei der bisherigen Dividende von 17 % geblieben, die auf das im vergangenen Jahr um 5,8 auf 122,8 Mill. erhöhte Kapital bezahlt wird. W. R.