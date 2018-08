Inhalt Seite 1 — Der Trompeter des Tausendjährigen Reiches Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ob es heute schon möglich ist, ob man glauben darf, es werde einmal möglich sein, eine objektive, in keinem Punkte anfechtbare Darstellung Hitlers und seiner Gewaltherrschaft zu geben, das ist eine Frage, die einstweilen nicht beantwortet werden kann. Sicher müßte das Schreckensregime nicht als eine aus heiterem Himmel gefallene Absurdität gedeutet werden, welche obendrein einzig und allein in Deutschland möglich gewesen sei, sondern als ein Zeitsymptom im weitesten und allgemeinsten Sinne; wie Max Picard in seinem Buch „Hitler in uns selbst“ ebenso unerschrocken wie überzeugend niedergelegt hat, ist im Dritten Reich nur ein Geschwür aufgebrochen, dessen erregender Krankheitsstoff in der modernen Welt überall verbreitet ist. Wobei jedoch keineswegs an den Antisemitismus gedacht werden muß, sondern an die Tendenz eines großen Teils der heutigen Menschheit zur Willkür, zur Brutalität, zur Bereitschaft, jedes Mittel anzuwenden, wenn es um die Durchsetzung egoistischer Interessen geht, im Kleinen wie im Großen. Nicht die Verfolgung der Juden war das Charakteristikum dieser Schreckensherrschaft, sondern die „Verfolgung“ überhaupt und die ihr zugrundeliegende Notwendigkeit, ein Verfolgungs- und Vernichtungsobjekt sozusagen zu „kultivieren“.

Mit anderen Worten: man wird das Wesen des Phänomens Hitler verfehlen, wenn man die Bedeutung des Antisemitismus als solchen für seine Kausalität überbewertet oder ihn gar zum allein ausschlaggebenden Gesichtspunkt der Analyse erhebt. Man kommt dabei in Gefahr, immer auf diese eine – freilich blutigste und darum augenfälligste – Spur starrend, viele andere Fährten außer acht zu lassen, die zu der Einsicht führen, daß die Vergangenheit durchaus noch potentielle Gegenwart und Zukunft ist.

Da liegt vor mir nun ein Produkt gewiß redlicher Bemühungen um die Wahrheit –

Bruno Brehm: „Das zwölfjährige Reich“ – I. Band „Der Trompeter“, II. Band „Der böhmische Gefreite“, III. Band „Wehe den Besiegten allen“; Verlag Styria, Köln/Graz/Wien; 362, 467, 467 S., je Band 19,80 DM.

Brehm versucht, das verhängnisvolle Geschehen zu erklären aus dem Zusammentreffen einer persönlichen Gegebenheit – eben der menschlichen Beschaffenheit des Adolf Hitler – mit den psychologischen Gegebenheiten der Umwelt, in die er hineingeboren wurde und in denen der deutsche Antisemitismus sowie das politische Klima um den Ersten Weltkrieg herum entscheidend wirksam waren. Ein Versuch, der vor allem auf die Untersuchung hinausläuft: wie es kommen konnte, daß aus einem halbbegabten, undisziplinierten, geltungssüchtigen Wirrkopf ein politischer und „weltanschaulicher“ Führer, schließlich ein Verbrecher überlebensgroßen Formats wurde und daß ein ganzes Volk sich durch ihn blenden und verblenden, ein beträchtlicher Teil der ganzen zivilisierten Welt sich von ihm täuschen, ja, gelegentlich zu bewundernder Anerkennung hinreißen ließ, bis das Verbrechertum in keiner Weise mehr zu bemänteln war.

Daß diese Untersuchung ein völlig zwingendes Ergebnis gezeigt hätte, kann man wohl nicht sagen. Es will nicht recht deutlich werden, wann, wodurch, wie und aus welchen Motiven sich in Hitler die entschiedene Wendung vom ideologischen Weltverbesserer und „Erneuerer der Nation“ zum blindwütigen Amokläufer vollzog. Vielleicht hätte die Klärung dieses Vorgangs eine konkretere Darlegung der Krankengeschichte erfordert. Daß eine solche in Betracht zu ziehen wäre, wird erst gegen Ende ausgesprochen, wo die Paralyse bereits der engeren Umgebung des „Führers“ und „Feldherrn“ bekannt ist.

Um aber heutigen jüngeren Lesern begreiflich zu machen, wieso der Usurpator sich 1933 so bequem etablieren konnte, obwohl er kurz zuvor schon endgültig ausgespielt zu haben schien, dazu hätten noch zwei Dinge aus dem Zwielicht hervorgeholt werden müssen, die hingegen kaum gestreift werden: die Untergrabung aller Autoritäten, auf denen die Weimarer Republik ruhte, und das lebhafte fördernde Interesse der Schwerindustrie an Hitlers Inthronisation.