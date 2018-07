Inhalt Seite 1 — Die Knochentaxe der MdE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Die (gesetzliche) Unfallversicherung sieht sich – wenn man einmal Menschen und Autos miteinander vergleichen darf – in ähnlicher Lage wie die Kraftfahrversicherung: wie hier die Bagatellschäden, so sind da die Bagatellrenten eine das Regulierungsverfahren mit unverhältnismäßig hohen Kosten belastende Angelegenheit. Verständlich also, daß die Reform der Unfallversicherung insbesondere darauf abgestellt sein sollte, möglichst wenig Bagatellrenten entstehen zu lassen und (darüber hinaus) die bewilligten Kleinstrenten durch Kapitalabfindungen aus der Welt zu schaffen.

Die erste Konzeption des Blank-Ministeriums für die Reform der Unfallversicherung – leider ist sie inzwischen erheblich „aufgeweicht“ worden – zielte folgerichtig darauf ab, jene Unfälle überhaupt nicht mehr zu „bereuten“, die zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) zwischen 20 und 25% führen. Nach der jetzt geltenden Regelung entfallen auf Renten dieser niedrigsten Kategorie – bei einer MdE unter 20 % werden keine Renten gegeben – rund 45 % aller Rentenfälle. Als Begründung für den Fortfall solcher Bagatellrenten wurde angeführt, daß die Betroffenen in aller Regel noch den vollen Arbeitsverdienst erhalten.

Dieser einigermaßen überraschende Tatbestand gibt Anlaß zu der Frage, wie eigentlich die MdE richtig ermittelt werden kann. Am besten erläutert man das mit einigen Beispielen.

Nach den „Richtzahlen“, die vom ärztlichen Gutachter angewandt werden, „bedeutet“ der Verlust eines Auges, bei voller Gebrauchsfähigkeit des anderen, eine MdE von 30 %. Der gleiche Satz „gilt“ für den Verlust des Daumens (einschließlich des Mittelhandknochens) sowie für den Verlust der Zehen eines Fußes. Die „Praktischen Richtlinien zur Bewertung der Erwerbsfähigkeit“, die vom Gutachter hilfsweise heranzuziehen sind, besagen dazu weiter, daß eine MdE von 20 bis 40 % dann anzunehmen ist, wenn der Unfallgeschädigte noch die Fähigkeit hat, „alle leichten bis mittelschweren Arbeiten im Sitzen und im Stehen ununterbrochen zu leisten“. Ist die Arbeitsfähigkeit stärker beschränkt, so daß Arbeiten im Stehen „nur mit Unterbrechung“ geleistet werden können und nur im Sitzen „anhaltend“, so wird eine MdE von 40 bis 50 % anzunehmen sein. Nach den „Richtzahlen“ wird der Verlust einer Hand (oder eines Unterarmes, mit funktionstüchtig erhaltenem Ellbogengelenk) als 50 % eingestuft, ebenso der Verlust der Zehen beider Füße und der Verlust der

Soviel über die vielgescholtene „Knochentaxe“ der „Richtzahlen“ und über die Wertungsskala. Die Frage ist nun: Wie kommen diese vom Gutachter angewandten Normen zustande – woher „weiß“ er, welchen Prozentsatz er im konkreten Falle in sein Gutachten einzusetzen hat? Die Antwort darauf lautet, daß es sich hier um konventionelle Normen handelt, die nicht nur in der Unfallversicherung und in der Kriegsopferversorgung angewandt werden, sondern im gesamten Bereich der sozialen Hilfeleistungen und analog auch da, wo zivilrechtlich über die Entschädigung von Körperschäden zu befinden ist.

Andererseits aber besagen die gesetzlichen Bestimmungen, und zwar etwa gleichlautend für alle Arten sozialer Hilfen, daß sich die MdE nach dem Verdienstausfall bemißt. Eine MdE von 50 % „bedeutet“ also, daß der Betreffende auf dem sogenannten „allgemeinen Arbeitsmarkt“ – der heute eine bloße Fiktion darstellt – nur noch die Hälfte dessen verdienen kann, was „eine Person gleichen Geschlechts, gleicher Ausbildung und gleicher Berufserfahrung“ an dem gleichen Ort normalerweise verdienen würde.