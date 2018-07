Ein verblüffender Pirschgang im Wald staatlicher Begünstigungen

Von Sigmund Chabrowski

Es ist große Mode geworden, die öffentlichen Subventionen an den Pranger zu stellen und für alles verantwortlich zu machen – für die Finanznot des Bundes, für volkswirtschaftliche Wettbewerbsverzerrungen und für Erscheinungen der Korruption in allen ihren Formen. „Schafft die Subventionen ab, und wir sind alle finanz-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Sorgen los“, so etwa lautet der Tenor in der hohe Wellen schlagenden öffentlichen Subventionsdiskussion. Zum „Beweis“ wird dann mit gigantischen Milliardenbeträgen operiert, die die öffentliche Hand sozusagen zum Fenster hinauswirft. Für dieses „Zum-Fenster-Hinauswerfen“ sprechen wiederum die berühmten „Karusselleier“ – ein in der Tat wenig rühmliches Produkt staatlicher Subventionspolitik – und die öffentliche Anti-Subventionsmeinung ist perfekt.

Verwirrung der Begriffe

Nun kann man aber weder Äpfel und Birnen noch Eier und Wohnungen zusammenzählen. Just das aber geschieht in dieser Subventionskampagne am laufenden Band. Warum? Weil in Sachen Subventionen die Verwirrung der Begriffe keine Grenzen kennt. Wer den öffentlichen Subventionen besonders gram ist, so etwa der auf öffentliche Sparsamkeit bedachte Bund, der Steuerzahler, legt den Subventionsbegriff besonders weit aus und versteht hierunter möglichst alle staatlichen Eingriffe, die einen einkommensmäßigen Umverteilungseffekt haben. Eine solche extensive Auslegung führt dann zu dem höchst fragwürdigen Ergebnis, auch durchaus gerechtfertigte staatliche Förder- oder Entschädigungsmaßnahmen als „Subventionen“ in Mißkredit zu bringen. Kriegsopferrenten, Wiedergutmachungszahlungen oder ähnliche „Umverteilungsmaßnahmen“ können nun aber beim besten Willen nicht als überflüssige Staatsausgaben gebrandmarkt werden; sie sind staatspolitisch unabweisbar. Der Subventionsbegriff muß also enger gefaßt werden.

Brauchbar erscheint jene Definition, die unter Subventionen nur solche Staatsleistungen verstanden wissen will, die bestimmten erwerbswirtschaftlichen Unternehmen oder exakt abgrenzbaren Bevölkerungsgruppen ohne Gegenleistung einen einseitigen Einkommens- oder Vermögensvorteil verschaffen.

Der Allgemeinheit zugute kommende Staatsleistungen scheiden also nach dieser Begriffsbestimmung als Subventionen aus, wie etwa die öffentlichen Straßenbauausgaben, von denen die Gesamtheit der Verkehrsnutzer profitiert. Die Zuschüsse an die Sozialversicherungsträger verlieren dann freilich auch ihren Subventionscharakter, weil sie um der Gesamtheit der Sozialversicherten willen gewährt wird.