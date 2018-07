Hausfrau – der schwerste Beruf? Junge Mädchen antworten auf fünfzehn Fragen der Zeit

„Billige Angestellte des Mannes ohne Urlaubsanspruch“, „schlecht bezahltes Dienstmädchen, das niemand anerkennt und von dem niemand Notiz nimmt“ – so lauten die Klagerufe nicht weniger „Nur-Hausfrauen“, die eher dazu neigen, zu resignieren als zu räsonieren. Mehr als 68 % der verheirateten Frauen in der Bundesrepublik sind „Nur-Hausfrauen“. In einer ihrer letzten Untersuchungen in der ZEIT stellte Gabriele Strecker fest, daß das Unbehagen der Hausfrauen an ihrem Beruf zum Teil daher kommen mag, daß sie nicht genügend auf diese Aufgabe als Hausfrau und Mutter vorbereitet sind und kein wirkliches Interesse daran haben. Wie, so wollten wir wissen, reagieren junge Mädchen? Erhalten sie im Elternhaus eine Anleitung? Wir fragten sie und entdeckten, daß sie unvoreingenommen und ganz allgemein gar nicht so abgeneigt gegen die Aufgaben im Hause sind wie ihre Mütter. Sind die Mütter berufstätig, so packen sie sogar in jungen Jahren tapfer zu. Wir setzen damit die Beiträge zur Aufwertung des Hausfrauenberufes fort.

Mit dem lapidaren Satz „Männer lieben Frauen, die kochen“ beantwortete eine junge Dame die Frage, warum sie wohl gern eine gute Hausfrau werden wolle. Eine andere begründete ihre ’Abneigung gegen eben diesen Beruf damit, daß sie „zu träge“ sei. Sie wolle lieber Journalistin (!) werden. Natürlich wollen alle die Mädchen zwischen zwölf und zwanzig Jahren, denen wir die untenstehenden Fragen vorgelegt haben, auch noch etwas anderes werden. Aber nur 25 sagten, Hausfrau brauche man nicht zu sein, denn: „Dosenöffnen genügt heute“; „wenn von zwei Personen einer nur für den Haushalt da ist, ist das Zeitverschwendung“ oder ähnliches. Alle anderen sprechen von der „Harmonie des Familienlebens“, das eine gute Hausfrau schaffen könne, von der Liebe, die „durch den Magen“ gehe, von der „natürlichen Bestimmung der Frau“. Fünfzig dieser Mädchen gehen in Frankfurt auf eine Volksschule, 38 sind Mittelschülerinnen in München, fünfzig Primanerinnen in Hamburg und Umgebung. Die meisten von ihnen sind vierzehn oder siebzehn Jahre alt. Sie haben oft ältere Geschwister; 25 Prozent der Mütter sind berufstätig. Was wir erfahren wollten, war: Was gilt jungen Mädchen heute die Hausfrau?

Sie greifen im Haushalt mit zu. Aber sie helfen wohl mehr, um ihre Mütter zu entlasten (also etwas planlos), als um wirklich etwas zu lernen. Am meisten verstehen noch die Volksschülerinnen vom Haushalt. Sie kaufen fast alle selbständig ein, sie können putzen, waschen und ein wenig kochen. Während viele von ihnen betonen, sie könnten auch ein Haushaltsbuch führen, geben die Primanerinnen mitunter zu, daß die „Finanzregelung“ ihre rchwache Seite sei. Sie begnügen sich mit einfachen Putzarbeiten (eigenes Zimmer aufräumen) und gelegentlichen Einkäufen. Oberhemden bügeln und Babypflege seien das Schwerste, meinen sie. Siebzig Prozent aller Befragten geben an, daß sie oft in der Woche zu Hause abwaschen müssen; nur drei tun so etwas „nie“. Den Primanerinnen geht es in der Beziehung etwas besser als den Mädchen in der Volksschule – wohl, weil sie für die Prüfung aller Prüfungen geschont werden.

Von den Mittelschülerinnen behaupten übrigens alle stereotyp, sie könnten „alles“: putzen, waschen, nähen, einkaufen, bügeln, kochen und Kinder pflegen. Sie lernen dies offenbar in der Schule. Aber während 34 Volksschülerinnen freiwillig versichern, daß sie auch kochen können, behaupten das nur 13 Oberschülerinnen.

Bei näherem Hinsehen ist allerdings die Liste all dieser Tugenden gar nicht mehr so perfekt. Von 98 Mädchen, die behaupten, auch mit der „Großen Wäsche“ fertig zu werden, wissen 88 nicht (oder nicht genau), welche Wäsche man kochen darf, die meisten von ihnen nicht einmal, was es für Stoffarten gibt. Die Faustregel, „Weiße Wäsche darf man kochen“, ist ja im Zeitalter der Kunstfaser und des Indanthren nicht mehr gültig

Und was bleibt vom Können der 85 Mädchen übrig, die behaupten, auch kochen zu können? Bei den Volksschülerinnen eine stattliche Liste gutbürgerlicher Gerichte: Eintopf vor allem, Omeletts und Frikadellen, sehr viele nennen dann noch Gemüse, Pudding und Fleischgerichte, wie Gulasch, Bratwurst, Leber, Rouladen und Koteletts. Neunzehn meinen, sie könnten auch Kuchen backen; 24 rühmen sich der Kunst, „Plätzchen zu backen“. Wenn es auch nur eine Sorte ist – es scheint, bei ihnen kann man satt werden ...