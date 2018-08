In ihrem Geschäftsbericht für 1961 schneidet die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) Berlin--Hannover, das Thema Kurspflege an. Gegenwärtig – da die Realkreditinstitute kaum Schwierigkeiten haben – ihre Pfandbriefe abzusetzen, mag dieses Problem als wenig aktuell erscheinen Aber die Pfandbriefbesitzer wissen, daß dies nicht immer so war. Oftmals haben Hypothekenbanken die Kurse ihrer Emissionen nur auf dem Papier (sprich Kurszettel) gepflegt. Die Verwaltungen sorgten dafür, daß zwar stolze Geldkurse notiert wurden. Bei Licht besehen waren sie jedoch nur zögernd bereit, zu diesen Kursen auch Material aufzunehmen. Vielfach wurden lediglich Teilbeträge der angebotenen Posten aufgenommen Das mag noch hingenommen werden, wenngleich dies schon als Schönheitsfehler bezeichnet werden sollte. Geradezu peinlich war es allerdings, wenn die Institute sich weigerten, ihren Kursen den Zusatz „und Brief“ anhängen zu lassen, der richtigerweise anzeigen würde, daß hier noch Material im Markt liegt. Man legte Wert auf eine gute Optik, wollte aber nicht dafür bezahlen. Daß eine solche Haltung unkorrekt ist, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Die Deutsche Hypothekenbank, Berlin–Hannover, teilt nun ihre Erfahrungen über die von ihr betriebene Kurspflege mit. Sie schreibt: „Obwohl wir das ganze Jahr hindurch eine über dem Durchschnitt liegende Kurshöhe für unsere Anleihen gehalten haben, können wir feststellen, daß die erforderlich gewordenen Aufnahmen im Verhältnis zum Gesamtumlauf äußerst niedrig gewesen sind. Berücksichtigt man weiterhin, daß wir grundsätzlich das gesamte herauskommende Material stets aufnehmen und auf Tageskontigentierungen in der Aufnahme verzichten, können wir hieraus den Schluß ziehen, daß die mit uns zusammenarbeitenden Geschäftsbanken, über die wir vornehmlich unsere Verkäufe leiten, unsere Anleihen in gut“ Hände übergeführt haben.“

Die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), Berlin/Hannover, erzielte 1961 eine überdurchschnittliche Geschäftsausweitung mit Abschlüssen von 180 Mill. DM als bisher bestem Jahresergebnis. Der Jahreszuwachs lag bei 144 (98) Mill. DM. Der Umlauf an Schuldverschreibungen erreichte 762 (634) Mill. DM. Der Hauptversammlung in Berlin am 13. April wird die Erhöhung des Grundkapitals um 2,5 auf 20 Mill. DM vorgeschlagen. Die neuen Aktien sind ab 1. April 1962 gewinnberechtigt; sie sollen den Aktionären im Verhältnis 7 zu 1 zum Kurs von 150 % zum Bezüge angeboten werden. Es wird eine um 1 auf 16 % erhöhte Dividende auf 17,5 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen, – ndt