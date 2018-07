Von Willi Bongard

Äußerer Anlaß für diesen Beitrag ist die Tatsache, daß unser Preisbindungsarchiv aus den Nähten zu platzen droht. Die Zahl der Zeitungsausschnitte und Memoranden, die sich zum Thema „Preisbindung“ angesammelt haben, ist schon nicht mehr zu übersehen. Das erleichtert nicht gerade die Auseinandersetzung mit der Materie. Aus Platzgründen müssen wir es uns versagen, all die Institute und Institutionen zu benennen, die sich in den letzten Monaten für oder gegen die Preisbindung ausgesprochen haben.

Es ist nachgerade langweilig, die einzelnen Phasen der Diskussion nachzuzeichnen – langweilig im Vergleich zu dem, was sich heute oder morgen auf den Märkten abspielt, die sich einen Dreck um Theorien und Polemiken scheren. Wer da glaubt, daß das Schicksal der Preisbindung (oder der Preisbinder) im Wirtschaftsausschuß des Bundestages, in den Räumen des Kartellamtes oder in den Sälen der Gerichte entschieden wird, der verkennt die normative Kraft des Faktischen“ – um diesen Begriff des Staatsrechts auf die wirtschaftliche Wirklichkeit zu übertragen. Es ist mit anderen Worten eine Illusion, anzunehmen oder gar darauf zu vertrauen, daß die Institution der Preisbindung mit Paragraphen gerettet werden könnte, wenn sie vom Markte her ernsthaft bedroht ist. Wir meinen, es sei nicht minder illusionär zu glauben, der Preisbindung könne mit flammenden Aufsätzen beigestanden oder der „Rest“ gegeben werden. Die sogenannte öffentliche Meinung wird ebensowenig in Redaktionsstuben gemacht, wie Markttatsachen in Vorstandssitzungen geschaffen werden können. Das Schwert des Marktes ist – auf lange Sicht – mächtiger als die spitzeste Feder eines Redakteurs oder die geläufigste Zunge eines Vorstandsmitglieds.

So merkwürdig das auch klingen mag; aber es wird gegenwärtig mehr auf die Phantasie als auf die (vermeintliche) Urteilskraft ankommen, die Lage richtig einzuschätzen, mögliche Entwicklungstendenzen rechtzeitig zu erkennen und sich darauf einzustellen. Unternehmer haben seit jeher gut daran getan, in die Zukunft zu schauen und Vergangenem nicht anzuhangen oder gar nachzutrauern. Das Prinzip geistiger Vorwegnahme hat sich bisher immer noch bewährt und – wirtschaftlich gesprochen – ausgezahlt. Die Fähigkeit, der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus zu sein, wird vom Markt zu Recht honoriert. Kein Unternehmer sollte sich der Gewinne schämen, deren er auf Grund eines Vorsprunges teilhaftig wird. Diese Binsenweisheit hat als „Theorie des dynamischen Unternehmers“ Eingang in die Nationalökonomie gefunden – und Anerkennung zugleich.

Statt Plädoyers für oder gegen die Preisbindung zu halten, wird der dynamische Unternehmer besser daran tun, auf den Markt zu gehen und zu schauen, wohin „der Hase läuft“. Diskussionen vom grünen Tisch muten im Vergleich hierzu an wie der kindliche Versuch, dem Hasen Salz auf den Schwanz zu streuen. Um im Bilde zu bleiben: Wer (von den Unternehmern) sich einbildet, selber Hase spielen zu können, muß darauf gefaßt sein, daß er am Ziel dem cleveren Igel begegnet, der ihm mit einem „Ick bün al hier“ verhöhnt.

In der Übersetzung kann das Bild vom Hasen (und vom Igel) nur soviel bedeuten, daß die Preisbindung in vielen Bereichen bereits als überholt anzusehen ist. Wir können es uns ersparen, Beispiele hierfür anzuführen. Mit Einzelbeispielen ist ohnedies herzlich wenig gedient. Es kommt nicht darauf an, einzelne Fakten, sondern den Trend ins Auge zu fassen. Und der führt – wie immer man zur Preisbindung stehen mag – eindeutig weg von dieser Institution. Uns scheint, daß man keine Zeit dafür habe, darüber in Wehgeschrei auszubrechen.

Zu den merkwürdigsten Argumenten, die von Anhängern der Preisbindung ins Feld geführt werden, gehört der Hinweis darauf, daß der Umfang der Preisbindung überschätzt werde. Im Zusammenhang damit wird auf einen anteiligen Durchschnitt von 11,4 % gebundener Verbraucherpreise am Gesamtumsatz des Einzelhandels verwiesen.