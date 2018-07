Von Ingrid Neumann

Mit der Bemerkung, daß der Konkurrenzdruck ausländischer Walzstahlerzeuger bis unmittelbar vor die Tore der deutschen Hüttenwerke im Revier reicht, hat auch die Verwaltung der Hoesch AG Dortmund, den wundesten Punkt der heimischen Stahlindustrie in aller Deutlichkeit angesprochen. Französische Walzstahlimporte sind der große Störenfried am Inlandsmarkt. Das Dilemma ist nicht mehr auf den süddeutschen Raum, wo französischer Stahl naturgemäß stä’ker im Geschäft ist, beschränkt; denn die Notwendigkeit, in die französischen Preise einzutreten, besteht im Zeichen schwächerer Nachfrage auch da, wo nur kleinste Mengen im Gespräch sind. Hoesch ist davon stark betroffen, obwohl dieses Unternehmen rund zwei Drittel seiner Produktion im Umkreis von 80 bis 100 km, in unmittelbarer Nähe der Produktion also, absetzt. Wie das kaufmännische Vorstandsmitglied Gerhard Elkmann zum Jahresabschluß 1960/61 mitteilte, mußte Hoesch deshalb im ersten Halbjahr des laufenden Jahres einen durchschnittlichen Mindererlös von 30 DM je t Walzstahl – das sind etwa 6 % – hinnehmen. In dem insgesamt um 12 % zurückgegangenen Umsatz wirken sich außerdem noch Einbußen in den Versandmengen aus, so daß das Unternehmen in der Tat keine allzu großen Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr stellen kann. Die Versicherung der Verwaltung, daß es im gesamten Unternehmensbereich – auch im Bergbau – keine roten Zahlen gibt, verdient demnach durchaus Beachtung, ist aber dennoch kein sicherer Rückhalt für die Dividendenerwartung der Aktionäre, die sich davon überzeugen können, daß bereits die unveränderte Dividende für das Berichtsjahr bei Hoesch dem im Unternehmen verbliebenen Gewinn vergleichsweise stärker beschnitten hat als bei anderen Hüttenwerken. Das bedeutet indessen nicht, daß Hoesch bereits im Geschäftsjahr 1960/61 Grund zu klagen hatte. Es ist nur deutlich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr abzulesen. Vor Jahresfrist hatte die Gesellschaft betont, daß rund zwei Drittel des erwirtschafteten Ergebnisses ausgeschüttet worden waren. Diese Quote ist diesmal bei einem unveränderten Dividendenbetrag erheblich höher. Für einen Ertragsrückgang spricht die Verminderung des – periodenechten – Körperschaftsteueraufwandes von 35 auf 31 Mill. DM. An dem erwirtschafteten Ergebnis waren Bergbau und Westfalenhütte diesmal mit 64,2 (51,3) % beteiligt, während die Verarbeitung 31,9 (42,1) % und der Handel 3,9 (6,6) % zum Ergebnis beigesteuert haben. Der Bergbau hat die Konzernkasse diesmal im Gegensatz zum Vorjahr – wo allerdings hohe Sonderabschreibungen vorgenommen worden waren – nicht belastet, aber er hat den Gewinn auch nicht vergrößert.

Der Umsatz der Hoesch AG hat sich im Geschäftsjahr 1960/61 auf 2,38 (2,44) Mrd. DM ermäßigt. Der Fremdumsatz blieb mit 1,94 (1,96) Mrd. DM ebenfalls geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres. Aber das Geschäft der einzelnen Konzernbereiche verlief unterschiedlich. Der eindeutige Schwerpunkt der Gruppe – das läßt sich auch aus den Umsatzzahlen ablesen – liegt in der Stahlerzeugung und -Verarbeitung. Auf rund 1,24 (1,23) Mrd. DM (sind 52,2 % des Konzernumsatzes) belief sich der Umsatz der Westfalenhütte, der Walzwerke Hohenlimburg und der Rohrwerke. Jedoch wird sich die bereits im Berichtsjahr zu erkennende Tendenz zur Stärkung des Verarbeitungsbereiches wohl noch fortsetzen. Dabei geht es der Hoesch-Verwaltung – wie Vorstandsvorsitzer Dr. Willy Ochel mitteilte – vorwiegend darum, neue Anwendungsgebiete für Stahl zu erschließen.

Ein ungewöhnliches Ausmaß haben im abgelaufenen Geschäftsjahr die Investitionen der Gesellschaft erreicht. Mit 342,2 (162,4) Mill. DM wurden sie mehr als verdoppelt; das ist selbst im Zeichen des gegenwärtigen Investitionsbooms in der deutschen Stahlindustrie keine alltägliche Summe. Sie hat fast das Grundkapital von 375 Mill. DM erreicht. Daher stellt auch die Finanzierung – mindestens nachträglich – die Frage nach einer Kapitalerhöhung in den Vordergrund. Die im Berichtsjahr gewählte kurzfristige Verschuldung hat dem Bilanzbild des Unternehmens nicht gerade gutgetan. Eine gewisse Konsolidierung ist im laufenden Jahre zwar durch die Aufnahme eines Schuldscheindarlehns in Höhe von 80 Mill. DM eingeleitet worden, aber es bleibt noch viel zu tun. Eine Kapitalerhöhung konnte Hoesch sehr wohl vertragen. Aber daran ist offenbar nicht zu denken, wobei die ablehnende Haltung der Verwaltung sicherlich auch mit von der Stimmung an der Börse beeinflußt wird. Das künftige Investitionsvolumen wird sich, wie Vorstandsvorsitzer Ochel erklärte, ungefähr in Höhe der Abschreibungen bewegen, bei etwa 130 Mill. DM pro Jahr. Durch die Zusammenarbeit mit dem Nachbarwerk, der Dortmund-Hörder Hüttenunion, kann Hoesch zunächst auf einige eigene Pläne verzichten, so zum Beispiel auf den Bau eines LD-Stahlwerkes. Hoesch wird etwa ein Drittel der Kapazität des neuen LD-Stahlwerkes der Hüttenunion zur Verfügung haben.